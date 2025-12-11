ダメ犬に育つ絶対NG行為5つ

1.暴言や暴力

犬を育てるとき、以前はしつけのために強く叱ったり叩いたりしていたこともありますが、現在ではしつけとしての効果は薄く、虐待にあたると考えられています。

もちろん、犬自身や飼い主さん、周囲の人に危険が及びそうなときなど、やむを得ずそういった対応が必要になることもあります。

ただし、日常的なしつけや関わり方としては、犬に対する暴言や暴力は一切必要なく、むしろ

悪影響の方が多いとされています。

飼い主さんから感情的に怒鳴りつけられたり叩かれたりすると、犬は恐怖や痛みを感じ、飼い主さんに対して萎縮して不信感を強めていきます。

このような関係では、犬は飼い主さんと一緒にいても安心感や幸せを感じられず、ストレスを溜めていくばかりでしょう。

2.放置、無関心

飼い始めてからしばらくすると、愛犬に対する関心を失ってしまう飼い主さんがいます。

また、理想とする犬に育たなかったりいうことを聞かなかったりすることで、愛情を感じられず放置するようになってしまう飼い主さんも残念ながらいるようです。

食事など最低限のお世話をするだけで、愛犬の様子をきちんと見ていないと様々なトラブルが起こることがあります。

愛犬の気持ちを理解できずに関係性を築けないばかりか、怪我や病気の発見が遅れてしまうことも考えられます。

3.不適切なしつけ

飼い主さんなりに愛犬を可愛がっているつもりでも、犬の気質や状況に合っていないしつけをすると、逆に問題行動を引き起こす原因になってしまうことがあります。

一昔前までは、「望ましくないことをしたら体罰を与える」というしつけ方が普及していましたが、現在ではその方式でのしつけは推奨されていません。

罰を与える場合、適切なタイミングと適度な強さがとても重要なため、一般の飼い主さんには非常にむずかしいと考えられています。

不適切なしつけ方をすると、飼い主さんと犬の信頼関係を壊したり問題を悪化させたりするため、注意が必要です。

4.過度に甘やかす、過干渉

“無関心”は愛犬を傷つけ、不幸にすることがありますが、過度に甘やかすことも同じように愛犬を不幸にしてしまう可能性があります。

愛犬の要求にすべて従っていると、わがままになって飼い主さんとの関係性が悪くなり、状況によっては病気やトラブルを招くことも考えられます。

愛犬が欲しがる食べものばかりを与えることで肥満にしてしまったり、必要なボディケアを犬が嫌がるからとやめてしまって病気の発見が遅れたりということはめずらしくありません。

結果的に大切な愛犬を苦しめる結果になることもあるので、可愛がることと甘やかすことの線引きをしっかりとすることが大切です。

5.気分次第で行動や態度を変える

飼い主さんは、日頃仕事や家事、育児、勉強など様々なことで忙しく過ごしていると思います。

その中で疲れたりストレスを感じたりすることもあると思いますが、そのときの気分によって愛犬への態度や接し方を変えるのはNGです。

特に、普段は許していることをイライラしているからといって不必要に怒ったり、甘えてきた愛犬を冷たくあしらったりすると、犬は混乱してしまうでしょう。

なぜそのような対応をされるのかわからず困るだけでなく、傷ついたり不信感を持ったりするようになるので、愛犬に対しては穏やかに接するように意識してあげてください。

最低限知っておくべき犬のしつけ

犬のしつけや育て方では、以下の点を意識することが大切です。

愛犬や家族の安全を守る 周囲の人や犬に迷惑をかけない 愛犬が穏やかで快適に生活する

「お座り」「待て」「おいで」「横について歩く」などの基本的なしつけは、毎日安全に散歩をしたり、脱走時のようないざというときに行動を制御したりするために教えておくべきでしょう。

その他にも、犬と飼い主さんが清潔な環境で楽しく暮らすために、トイレトレーニングやハウストレーニングをしておくことも必要だと思います。

必要なしつけは気質や生活環境、求めることによって異なるため、愛犬をよく観察しながら家族で相談しながらしっかりと決めていってください。

また、犬がストレスなく落ち着いていられるように、社会性を身につけさせることはとても大切なので、犬を飼い始めたらぜひ取り組むようにしましょう。

まとめ

家庭犬は、飼い主さんの育て方に大きな影響を受けるため、性格や行動にもその変化があらわれます。

“ダメ犬”と呼ばれてしまうような困った行動をする犬になるのも、周囲から可愛がってもらえるような犬になるのも、飼い主さんの関わり方次第といっても過言ではないでしょう。

愛犬を“ダメ犬”にしてしまわないように、愛犬の気持ちをしっかりと理解して、よりよい関係性を築きながら育てていってくださいね。