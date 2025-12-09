アイドルグループ「AKB48」元メンバーでタレントの板野友美さん（34）が、2025年12月8日にXを更新。Xユーザーの投稿にツッコミを入れた。

「確かにわかるよ？」

AKB48は12月4日から7日にかけて、活動開始から20周年を記念したコンサートを日本武道館で開催した。7日の最終公演には、板野さんや前田敦子さん（34）、大島優子さん（37）ら、そうそうたるOGたちが集結した。

前田さんは8日、インスタグラムを更新し、秋元康プロデューサー（67）を中心とした、OGたちの集合写真を公開した。前田さんの隣には板野さんが写っているが、目頭が白く光って見える。

この写真に対し、あるXユーザーが「板野友美の目ヤニがすごい」と投稿した。

板野さんはこの投稿を引用し、「ねーちょっと待ってw ラメ 確かにわかるよ？ でも、だとしたら両目から凄くない？www」とツッコんだ。

他のXユーザーからは「ともちんおもろすぎる」「最高にビジュ整えてるのに目ヤニなんてあるわけないでしょwww」「もう返しから何まで可愛い」などのコメントが寄せられている。