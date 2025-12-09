防災用品として備えておきたい


スマホの充電、通信、冷蔵庫、照明…。私たちが日々当たり前のように使っている“電気”ですが、地震や思わぬ災害で突然停電してしまう可能性も…。そんな時、あると安心なのが「ポータブル電源」。

「まだ備えていないけれど、何を選べばいいの？」そんな迷いがある方にも使いやすいのが、

Jackery（ジャクリ）ポータブル電源です。

普段はアウトドアやレジャーにも活躍し、もしもの場面ではスマホやPC、小型家電を動かせる“心強い非常用電源”に。

そして今、そのJackery（ジャクリ）ポータブル電源 がAmazonタイムセールに登場し、最大50%OFFの大幅値下げとなっています。お家にまだポータブル電源がない、という方はぜひチェックを！

■【最大50％OFF】Jackery 1000 New（1070Wh＋100Wソーラーパネル）

まずは“大本命”となる大容量モデルから！

Jackery Solar Generator 1000 New 1070Wh ポータブル電源 100W ソーラーパネル 1枚 2点セット


▶Jackery Solar Generator 1000 New（1070Wh＋100Wソーラーパネル）

●参考価格：￥154,600 → Amazonタイムセール価格￥77,300（50％OFF）

■今なら半額！本格的な防災を考えるならコレ！

もしもの時


3時間でソーラー充電も


1070Wh × 1500W：電子レンジ・ケトル・冷蔵庫も使える

60分でフル充電：停電中の充電ストレスを最小化

ソーラーパネル付きで“電源が尽きない安心”

UPS搭載で停電瞬断を回避

業界トップの軽量10.8kg

過去1か月で2000点以上購入されており、レビューは5つ星中4.4と高評価！　keepaでチェックしたところ、直近3カ月期間中最安値価格になっています。

しかも、12月2日(火)0時〜12月15日(月)24時までの間に、本品と1000New専用収納バッグを一緒にカートに入れると、収納バッグが無料で購入可能。

収納バッグは通常￥8,099で販売されているのでかなりお得に本品を手に入れるチャンス！

Jackery ポータブル電源 収納バッグ。Jackery Solar Generator 1000 New 1070Wh ポータブル電源 100W ソーラーパネル 1枚 2点セットと一緒にカートに入れると無料で購入できるキャンペーンがAmazonで開催されています！


▶Jackery ポータブル電源 収納バッグ M 𝟏𝟎𝟎𝟎/𝟏𝟎𝟎𝟎𝐏𝐫𝐨/𝟏𝟎𝟎𝟎𝐏𝐥𝐮𝐬/𝟏𝟎𝟎𝟎𝐍𝐞𝐰/𝟏𝟱𝟎𝟎𝐍𝐞𝐰/𝟐𝟎𝟎𝟎𝐍𝐞𝐰用 ポータブルバッテリー 保護ケース

●参考価格：￥8,099

※Jackery Solar Generator 1000 New（1070Wh＋100Wソーラーパネル）購入時、一緒にカートに入れると無料で購入可（〜12月15日(月)24時まで）

大容量サイズでお弁当や飲み物も一緒に収納OK。外側は耐久性のある生地、内側は食品グレードのPEVAフォイルで作られているため、ポータブル電源の収納用途以外にも、冷たい/温かい料理などを入れて保冷・保温バッグとしても使える便利仕様。水や氷を直接入れてもOK（その場合一緒にポータブル電源は入れられません）！さらに、片手・両手の2WAY持ちで持ち運びしやすく、キャンプやピクニックなど幅広いシーンに活躍！　Jackery Solar Generator 1000 New（1070Wh＋100Wソーラーパネル）購入時、一緒にカートに入れるのをお忘れなく！

■【45％OFF】Jackery ポータブル電源 400（400Wh）｜売れ筋No.1の大人気モデル

続いて、初めての防災電源にぴったりの人気モデル！

Jackery ポータブル電源 400 大容量 400Wh


▶Jackery ポータブル電源 400（400Wh）

●参考価格：￥49,300 → Amazonタイムセール価格￥27,115（45％OFF）

■ “まずは一台備える”ならこれ！

あると安心（Jackery ポータブル電源 400 大容量 400Wh）


スマホ40回、ノートPC6〜7回充電

200W出力でライト・扇風機・小型冷蔵庫もOK

安全性認証多数（PSE・UN38.3・BMS）

価格・性能・サイズのバランスが優秀で、「まず一台置いておきたい」

という人に圧倒的に選ばれているモデルです。別売のJackery SolarSagaを使用することで、太陽光を利用してエコに充電も可能。過去1か月で500点以上購入されています。

■どっちを選ぶべき？用途別にズバッと解説！

【大容量モデル】

1070Whの容量に1500Wの出力（Jackery Solar Generator 1000 New 1070Wh ポータブル電源 100W ソーラーパネル 1枚 2点セット）


▶Jackery 1000 New（1070Wh）

・容量：1070Wh

・出力：1500W

・セールOFF率：50%OFF

・向いている人：家電を動かせる“本格的な防災対策”をしたい人

・電子レンジ・ケトル・冷蔵庫なども使いたい家庭向け

※【キャンペーン対象商品】12月2日(火)0時〜12月15日(月)24時までの間に、本品と1000New専用収納バッグを一緒にカートに入れると、収納バッグが無料で購入可能。

【手頃な人気モデル】

コンパクトなのも魅力的（Jackery ポータブル電源 400 大容量 400Wh）


▶Jackery 400（400Wh）

・容量：400Wh

・出力：200W

・セールOFF率：45%OFF

・向いている人：スマホ・通信手段・必要最低限の電力を確保したい人

・まずは“ひとつ備えたい”防災初心者にも最適。

ポータブル電源は“もしもの時” に大きな安心材料。

普段はやや高価で後回しにしがちなアイテムですが、“今だけの割引” があるからこそ検討しやすいタイミング。

12月9日現在、Amazon「ポータブル電源売れ筋ランキング」でも上位ベスト3がJackery（ジャクリ）のアイテムというところからも人気具合がわかります。まだお家に防災用の電源がない方は、この機会にチェックを！

