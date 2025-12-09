【防災準備】今なら半額＆8000円バッグ無料！超人気「Jackeryポータブル電源」がAmazonタイムセールで爆安に！
▶【写真】今ならこんな豪華なバッグ（8,099円相当）が無料でもらえる！
スマホの充電、通信、冷蔵庫、照明…。私たちが日々当たり前のように使っている“電気”ですが、地震や思わぬ災害で突然停電してしまう可能性も…。そんな時、あると安心なのが「ポータブル電源」。
「まだ備えていないけれど、何を選べばいいの？」そんな迷いがある方にも使いやすいのが、
Jackery（ジャクリ）ポータブル電源です。
普段はアウトドアやレジャーにも活躍し、もしもの場面ではスマホやPC、小型家電を動かせる“心強い非常用電源”に。
■【最大50％OFF】Jackery 1000 New（1070Wh＋100Wソーラーパネル）
まずは“大本命”となる大容量モデルから！
▶Jackery Solar Generator 1000 New（1070Wh＋100Wソーラーパネル）
●参考価格：￥154,600 → Amazonタイムセール価格￥77,300（50％OFF）
■今なら半額！本格的な防災を考えるならコレ！
1070Wh × 1500W：電子レンジ・ケトル・冷蔵庫も使える
60分でフル充電：停電中の充電ストレスを最小化
ソーラーパネル付きで“電源が尽きない安心”
UPS搭載で停電瞬断を回避
業界トップの軽量10.8kg
過去1か月で2000点以上購入されており、レビューは5つ星中4.4と高評価！ keepaでチェックしたところ、直近3カ月期間中最安値価格になっています。
しかも、12月2日(火)0時〜12月15日(月)24時までの間に、本品と1000New専用収納バッグを一緒にカートに入れると、収納バッグが無料で購入可能。
収納バッグは通常￥8,099で販売されているのでかなりお得に本品を手に入れるチャンス！
▶Jackery ポータブル電源 収納バッグ M 𝟏𝟎𝟎𝟎/𝟏𝟎𝟎𝟎𝐏𝐫𝐨/𝟏𝟎𝟎𝟎𝐏𝐥𝐮𝐬/𝟏𝟎𝟎𝟎𝐍𝐞𝐰/𝟏𝟱𝟎𝟎𝐍𝐞𝐰/𝟐𝟎𝟎𝟎𝐍𝐞𝐰用 ポータブルバッテリー 保護ケース
●参考価格：￥8,099
※Jackery Solar Generator 1000 New（1070Wh＋100Wソーラーパネル）購入時、一緒にカートに入れると無料で購入可（〜12月15日(月)24時まで）
大容量サイズでお弁当や飲み物も一緒に収納OK。外側は耐久性のある生地、内側は食品グレードのPEVAフォイルで作られているため、ポータブル電源の収納用途以外にも、冷たい/温かい料理などを入れて保冷・保温バッグとしても使える便利仕様。水や氷を直接入れてもOK（その場合一緒にポータブル電源は入れられません）！さらに、片手・両手の2WAY持ちで持ち運びしやすく、キャンプやピクニックなど幅広いシーンに活躍！ Jackery Solar Generator 1000 New（1070Wh＋100Wソーラーパネル）購入時、一緒にカートに入れるのをお忘れなく！
■【45％OFF】Jackery ポータブル電源 400（400Wh）｜売れ筋No.1の大人気モデル
続いて、初めての防災電源にぴったりの人気モデル！
▶Jackery ポータブル電源 400（400Wh）
●参考価格：￥49,300 → Amazonタイムセール価格￥27,115（45％OFF）
■ “まずは一台備える”ならこれ！
スマホ40回、ノートPC6〜7回充電
200W出力でライト・扇風機・小型冷蔵庫もOK
安全性認証多数（PSE・UN38.3・BMS）
価格・性能・サイズのバランスが優秀で、「まず一台置いておきたい」
という人に圧倒的に選ばれているモデルです。別売のJackery SolarSagaを使用することで、太陽光を利用してエコに充電も可能。過去1か月で500点以上購入されています。
■どっちを選ぶべき？用途別にズバッと解説！
【大容量モデル】
▶Jackery 1000 New（1070Wh）
・容量：1070Wh
・出力：1500W
・セールOFF率：50%OFF
・向いている人：家電を動かせる“本格的な防災対策”をしたい人
・電子レンジ・ケトル・冷蔵庫なども使いたい家庭向け
※【キャンペーン対象商品】12月2日(火)0時〜12月15日(月)24時までの間に、本品と1000New専用収納バッグを一緒にカートに入れると、収納バッグが無料で購入可能。
【手頃な人気モデル】
▶Jackery 400（400Wh）
・容量：400Wh
・出力：200W
・セールOFF率：45%OFF
・向いている人：スマホ・通信手段・必要最低限の電力を確保したい人
・まずは“ひとつ備えたい”防災初心者にも最適。
ポータブル電源は“もしもの時” に大きな安心材料。
普段はやや高価で後回しにしがちなアイテムですが、“今だけの割引” があるからこそ検討しやすいタイミング。
12月9日現在、Amazon「ポータブル電源売れ筋ランキング」でも上位ベスト3がJackery（ジャクリ）のアイテムというところからも人気具合がわかります。まだお家に防災用の電源がない方は、この機会にチェックを！
【レタスクラブYYY】