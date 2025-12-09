フォーティーセブンから新作♡ハートアイコンが可愛いMLBキャップ登場

1947年にボストンで誕生し、世界中で愛されるライフスタイルブランド’47（フォーティーセブン）から、人気シルエット「CLEAN UP」の新作キャップが登場。ニューヨーク・ヤンキースとロサンゼルス・ドジャースのロゴに小さなハートを添えたデザインは、スポーティさの中に大人の可愛さが漂う仕上がりです。どんなスタイルにもなじむ軽やかなルックで、普段のコーデに取り入れたくなる愛らしさ♡さりげないアクセントで気分まで明るくしてくれます。

MLBロゴ×小さなハートの新デザイン

今回登場した新作は、MLBの名門球団であるニューヨーク・ヤンキースとロサンゼルス・ドジャースのロゴに、寄り添うようにあしらわれた小さなハートが印象的。

スポーティなロゴに柔らかなニュアンスが重なり、カジュアルコーデにもフェミニンムードにも合わせやすいデザインです。

ロイヤルはバイザー裏にピンクを、カーキとネイビーにはレッドを採用し、差し色がさりげなく華やかさをプラスします。

心地よく馴染むCLEAN UPシルエット

採用された「CLEAN UP」シルエットは、柔らかなクラウンとほどよいカーブのバイザーが特徴のアジャスタブルキャップ。

頭の形を選ばず自然にフィットし、スポーティにもデイリーにもマルチに使える万能さが魅力です。

軽い被り心地と上品なルックで、初めてキャップを取り入れる人にもおすすめ。コーディネートのバランスが取りやすく、オールシーズン活躍してくれます。

全カラー4,620円で登場

【WITH HEART COLLECTION】として展開される今回の新作’47 CLEAN UPは、各4,620円（税込）。どれも普段のワードローブに合わせやすい落ち着いたトーンが魅力です。

カラーに合わせたバイザー裏の差し色が、コーデ全体の印象をほどよく引き締め、さりげない遊び心もプラス。自分用にはもちろん、大切な人とのお揃いやギフトにもぴったりです♪

小さなハートで毎日のコーデをもっと愛らしく

フォーティーセブンの新作キャップは、MLBロゴに寄り添う小さなハートがアクセントとなり、大人の日常スタイルに優しい可愛さを添えてくれるアイテムです。

軽やかな「CLEAN UP」シルエットは被りやすく、気分に合わせて色を選べるのも嬉しいポイント。

ちょっとした外出やお散歩コーデにも自然に馴染み、冬の装いにもぬくもりをプラスしてくれます♡新作キャップで自分らしいスタイルを楽しんでみてください。