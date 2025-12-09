10月13日に盛況のうちに幕を閉じた大阪・関西万博。



【写真】このハンドソープ、見覚えありませんか？

今SNS上ではそんな大阪・関西万博で提供されていたハンドソープが大きな注目を集めている。



「送られてきました。 万博のトイレで人気だったハンドソープ 万博ではお世話になりました。『女性トイレでの消費が多く、男性トイレではかなり少なかった』という話には笑いましたが、私は洗ってましたよ 」



と件のハンドソープを紹介したのは大阪在住の小児科医、kn2011さん（@KNII2010）。



kn2011さんが取り寄せたのはモアコスメティックス（大阪府堺市）が製造・販売する「Badens BaボディシャンプーB」。万博会場内の全トイレに設置されその品質やグレープフルーツの香りがSNSでも話題になっていたが、7月から一般発売されているのだ。



kn2011さんにお話を聞いた。



ーーハンドソープの使用感についてお聞かせください。



kn2011：万博でも使わせてもらっていたのですが、やはり保湿力が違うと思います。手洗い後しばらくしてもしっとり感が残ります。特に、どうしても手がカサカサになってしまいがちの冬には重宝しそうです。



ーー投稿に大きな反響がありました。



kn2011：この製品は夏には市販されているのに、今これほど反響があるのはまだ販売されているのを知らない人が多いと思われます。これほど良い製品なのですから、これを機に多くの人に使っていただければうれしいですね。



◇ ◇



SNSユーザーから



「しっとりしていいですよね けっこう手洗いしてましたが、あまり荒れることがなかった気がします。いい香りですし… 思い出的に、自治体のトイレにいいかもしれませんね」

「体も洗えますし、食器洗うのにもいいらしいです。 手荒れしにくいそうですよ。 高価なので薄めて使う友人もいます。」

「私も購入して昨日届きました。 ハンドウォッシュと説明にはありますが商品名はボディシャンプー。 容量が多いのでボディソープとして使いたいなあとか思うんですけど大丈夫なんでしょうか。」



など数々の共感の声が寄せられた今回の投稿。Badensはモアコスメティックスのホームページから通販もおこなっていいる。ご興味ある方はぜひチェックしていただきたい。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）