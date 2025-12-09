【GUのグリーン系】がセンス抜群！ 40・50代のシャレ見え「おすすめアイテム」

コーデに少し新鮮さがほしいとき、大人におすすめなのが“グリーン系”のアイテムたち。落ち着きがありつつも地味見えしない色だから、40・50代のスタイルにも自然とシャレ感を生めそうです。今回は【GU（ジーユー）】の中でも、取り入れるだけでセンスアップしそうな「グリーン系アイテム」をセレクト。表情豊かなケーブルニットブルゾンや大人の抜け感が出るニットプルオーバーなど、冬ルックにひとさじの鮮度を加えてくれることうけあいです！

深みグリーン × 表情豊かなケーブル編みで着映え

【GU】「ケーブルニットブルゾン」\3,990（税込）

深みのあるオリーブグリーンで大人の落ち着きを醸しつつ、地味見えせずに“こなれ感”をプラスしてくれるニットブルゾン。最大の魅力は、複数のケーブル編みを組み合わせた立体感のある柄。表情豊かな編み地が、羽織るだけでコーデに奥行きと上品さを添えてくれそうです。抜け感を調整できるダブルジップ仕様も嬉しいポイント。

フロントジップの開閉で抜け感も自在に

「#40代コーデ」で人気を集めるスタッフのNatsukiさん。「ほっこりしがちなケーブル編みですが上下ジップを少しずつ開けると抜け感が出て今っぽくおしゃれな印象になります」とレコメンド。ボトムスは上品なナロースカートを合わせて、落ち着きのあるシルエットに。レザー調バッグとポインテッドトゥシューズでスパイスを加えて、シンプルながらも洗練感漂う大人カジュアルコーデに仕上がっています。

カジュアル派さんも納得！ スウェット見えするセーター

【GU】「スウェットライクニットオーバーサイズプルオーバー」\2,490（税込）

コンサバすぎるファッションは苦手……。そんな40・50代にぴったりなのが、スウェット感覚で気軽に着られるセーター。ほどよい厚みと丸みのあるフォルムが特徴で、体型カバーしつつ今っぽいシルエットに仕上げてくれそう。明るすぎず肌にも馴染みやすい絶妙なグリーンは、今買っておけば春先まで長く使える予感大。

リラックス感が漂う上品カジュアルコーデ

スタッフのYukakoさんも「イエベ春の私にはGreenの色味がとっても好みでした」とお気に入りのよう。ゆったりしたニットプルオーバーにバギースウェットパンツを合わせて、ほどよく力の抜けたリラックスコーデに。袖口からサムホール付きのロンTがチラリと見え、レイヤードで奥行きを演出。肩にはあたたかみのあるニットスカーフをかけて、大人の抜け感をプラス。黒のフラットシューズでキリッと引き締め、ラフすぎずに上品にまとまっています。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：小沢 鳴子