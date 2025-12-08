オードリー・若林正恭が初の長編小説に挑戦　『青天（あおてん）』は高校アメフトの熱と挫折を描く青春物語

オードリー・若林正恭『青天（あおてん）』（文藝春秋）の発売が発表された。本作の発売日は2026年2月20日となっている。

【写真】『青天（あおてん）』書影

これまで人見知り芸人が「おじさん」になって世界を肯定できるようになるまでをつづったエッセイ『ナナメの夕暮れ』や、キューバ旅を記し斎藤茂太賞を受賞した紀行文『表参道のセレブ犬とカバーニャ要塞の野良犬』など、執筆した作品がベストセラーとなっている若林。

本作『青天』は、自身初となる小説作品。舞台は四半世紀前の東京、高校アメフト部。〝あの頃〟の空気に包まれながら、アメフトに全てを懸け、全存在でぶつかり合う高校生の物語が描かれる。

総大三高の「アリ」こと中村昴が所属するアメフト部は、万年2回戦どまり。相手校の練習を隠し撮りしてまで迎えた高3の引退大会では、強豪・遼西学園に打ち砕かれた。引退後、みなが受験に向かうなか、勉強にも気持ちが入らず、不良になる覚悟もないまま宙ぶらりんの日々を過ごす。自分自身の不甲斐なさにもがき続ける中で、アリは再びアメフトと向き合う決意を固める。

なお、タイトルとなっている「青天（あおてん）」はアメリカンフットボール用語で、試合中にタックルを受け、仰向けに倒れること。

■オードリー・若林正恭コメント「今の時代だと〝イタイ奴〟で終わりそう！ でも楽しい！」と、興奮しながら書きました。

