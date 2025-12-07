ÆÁÀî·Ä´î¤ÎËöêã¤Ï¤Ê¤¼¡Ö²È¤¸¤Þ¤¤¡×¤ò·è¤á¤¿¤Î¤« 5000¡Á6000ÅÀ¤ÎËÄÂç¤Ê»ñÎÁ 5ÂåÌÜÅö¼ç¡¦»³´ßÈþ´î¤µ¤ó¤¬¸ì¤ë¡Ö²È¤ÎÎò»Ë¤òÆüËÜ¤ÎÎò»Ë¤Ë¤¹¤ëºî¶È¡×¤È¤Ï
¡¡¹¾¸ÍËëÉÜºÇ¸å¤Î¾·³¤Ç¤¢¤ëÆÁÀî·Ä´î¤Î²È·Ï¡¢ÆÁÀî·Ä´î²È5ÂåÅö¼ç¤Î»³´ßÈþ´î¤µ¤ó¤¬¡¢½ÇÉã¤Ç¤¢¤ë4ÂåÅö¼ç¤Î°ä¸À¤Ë½¾¤¤¡¢¡ÖÀä²È¡×¡Ê²È·Ï¤ÎÎò»Ë¤òÊÄ¤¸¤ë¤³¤È¡Ë¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£»³´ß¤µ¤ó¤¬X¤Ç¡Ö¿´°ú¤Äù¤á¤Æ¡¢ÆÁÀî·Ä´î²È¤ÎÀä²È¡¦Êè¤¸¤Þ¤¤¤ò¿Ê¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡ÖÀä²È¡©¤Ê¤¼¡©¡×¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¤ª²È¤ÎÂ¸Â³¤Ï³ð¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆÁÀî²È¡¦¹ÄÂ²Í³Íè¤ÎÉÊ¡¹
¡¡¡ÖABEMA Prime¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿»³´ß¤µ¤ó¤Ï¡¢Àä²È¤ò·èÃÇ¤¹¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¡£ÆÁÀî²È¤ä¿ÆÂ²¤Ç¤¢¤Ã¤¿¹ÄÂ²¤ÎÉÊ¤ä»ËÎÁ¤¬ËÄÂç¤Ë¤¢¤ê¡¢¤½¤Î´ÉÍý¤ò¤¹¤ë¶ìÏ«¡¢¤Þ¤¿¼þ°Ï¤òÀâÆÀ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¡¢²È¤ÎÎò»Ë¤äÊ¸²½ºâ¤ò¼¡À¤Âå¤ËÂ÷¤¹¡Ö²È¤ÎÎò»Ë¤òÆüËÜ¤ÎÎò»Ë¤Ë¤¹¤ëºî¶È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£ÀèÂå¤Î½ÇÉã¤«¤éº×ã«·Ñ¾µ¼Ô¤Ë
¡¡»³´ß¤µ¤ó¤Ï¡¢ÆÁÀî·Ä´î²È4ÂåÅö¼ç¤Ç¤¢¤Ã¤¿½ÇÉã¤Î°ä¸À¤Ë¤è¤ê¡¢5ÂåÅö¼ç¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¡£¿ÆÂ²¤ËÃË»Ò¤¬¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢½ÇÉã¤Ï¡ÖÁ´¤Æ¤ò»ä¤Ë¡×¤È¤¤¤¦°ä¸À¤ò»Ä¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¼«¿È¤¬»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö½ÇÉã¤Î²ð¸î¤òÄ¹¤¯¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¿®Íê¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ø¤³¤Î¿Í¤À¤Ã¤¿¤éÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¡¢ÆÁÀî²È¤ÎºÇ¸å¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç°ä¸À¤ò½ñ¤¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡²È¤òÊÄ¤¸¤ë¡ÖÀä²È¡×¤Î·èÄê¤½¤Î¤â¤Î¤Ï½ÇÉã¤¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢´û¤ËÉÂ¤ËÉú¤·¤Æ¤¤¤¿½ÇÉã¤¬²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£»³´ß¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¼Â·»¤«¤é¡Ö¼«Ê¬¤¬·Ñ¤°¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï½ÇÉã¤Î°Õ»Ö¤ËÈ¿¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¾ù¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿»³´ß¤µ¤ó¤¬²Ç¤¤¤À¤³¤È¤Ç¡ÈÆÁÀîÀ«¡É¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢½÷À¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö¡Ê²È¤ò¡ËÊÄ¤¸¤ä¤¹¤¤¡×¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡½ÇÉã¤Î°ä¸À¤ò¼é¤ê¡Ö²È¤òÊÄ¤¸¤ë¡×¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ïº¤Æñ¤ò¶Ë¤á¤¿¡£ºÇ¤â¶ìÏ«¤·¤¿¤Î¤Ï¿ÆÂ²¤Î¹ç°Õ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Îºî¶È¤Ë8Ç¯¤â¤ÎºÐ·î¤òÍ×¤·¤¿¡£ÆÁÀî·Ä´î²È¤Î·Ñ¾µ¼Ô¤¬½÷À¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡ÖÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¤³¤È¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¿ÆÂ²¤«¤é¤ÎÈ¿È¯¤ä¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¡ÖÉã¤«¤éºÛÈ½¤òµ¯¤³¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦íÂíà¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÂ¾¤Î¿Í¤Ë¤·¤¿¤é¡Ê²È¤ò¡ËÂ³¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤ÊÀª¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½ÇÉã¤Î°ä¸À¤ò¼é¤ê¤¿¤¤°ì¿´¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤°Õ»Ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤Ï¡ÖÆÁÀî¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¸í²ò¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¡¢ÅÊ¤ß¤ä¼»¤ß¤¤¤Ã¤¿´¶¾ðÅª¤ÊÈ¿È¯¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤è¤¦¤ä¤¯Àä²È¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸ø¤Ë¤Ç¤¤¿º£¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤È¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¢£ËÄÂç¤Ê»ñÎÁ¡Ö¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê°ÕÌ£¤Ç¸ø¤ËÊÖ¤¹¡×
¡¡Àä²È¤ò·èÃÇ¤·¡¢¿ä¿Ê¤¹¤ëÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢½ÇÉã¤Î°ä¸À¤ÈÆÁÀî²È¤ÎÎò»Ë¤ò¼é¤ë¤È¤¤¤¦ÌÀ³Î¤ÊÌÜÅª¤À¡£»³´ß¤µ¤ó¤Ï¤³¤ì¤ò¡Ö²È¤ÎÎò»Ë¤òÆüËÜ¤ÎÎò»Ë¤Ë¤¹¤ëºî¶È¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ºÇ¤â½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢»ËÎÁ¤ò¡Ö¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤Ë¤¹¤ë¡×¤³¤È¡£¡ÖÇîÊª´Û¤Ë´óÂ£¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¸¦µæ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤È¤Æ¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê°ÕÌ£¤Ç¤¤Á¤ó¤È¸ø¤ËÊÖ¤¹¡×¤³¤È¤À¤ÈÊäÂ¤·¤¿¡£
¡¡º£¡¢»³´ß¤µ¤ó¤ÏÆÁÀî·Ä´î¤Î°¦ÍÑ¤·¤¿¥«¥á¥é¤äÊ¸½ñ¤Ê¤É5000¡Á6000ÅÀ¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÄÂç¤Ê¿ô¤Î¡¢ÆÁÀî²È¤ä¿ÆÂ²¤Ç¤¢¤Ã¤¿¹ÄÂ²¤ÎÉÊ¤ä»ËÎÁ¤ò¡¢¸Ä¿Í¤Ç´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿Åìµþ¤Ë¤¢¤ë¹Âç¤ÊÉßÃÏ¤ÎÆÁÀî·Ä´î¤ÎÊè¤Ï¡¢°ìÂÎ¤¬Ê½¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢Ìç¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Ê½¤ò½¤Íý¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡Ö3000Ëü±ß¤Ï¤«¤«¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤Û¤É¤Ç¡¢Êè¤òÁÝ½ü¤¹¤ë¤À¤±¤Ç1Æü2ËüÊâ¤âÊâ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Þ¤Ç¤¢¤ë¤Û¤É¤À¡£
¡¡ÇîÊª´Û¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²È¤Ç»ËÎÁ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤â¡Ö¤½¤³¤ËÊª¸ì¤¬¤¢¤ë¡×¤È½ÅÍ×À¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£»ñÎÁ¤À¤±¤Ç¤Ï¤¿¤À¤Î¥â¥Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢²È¤Î¿Í¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¼Ì¿¿°ìËç¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë¾ðÊó¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¤É¤³¤Ç¤É¤ó¤ÊÉ÷·Ê¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤Ë»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¡×¤Ê¤É¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢´óÂ£¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡ÖÉ¬¤ºÁ´¤Æ¤Î»ËÎÁ¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¸«¤Æ¤ªÅÏ¤·¤ò¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î·èÃÇ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¶áµ¦Âç³Ø¾ðÊó³Ø¸¦µæ½ê½êÄ¹¡¦²ÆÌî¹ä»á¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Î»¿¡£¸Ä¿Í¤Ç¤Ï¤â¤¦À°Íý¤·¤¤ì¤Ê¤¤ËÄÂç¤Ê»ËÎÁ¤Ï¡Ö¤É¤ó¤É¤ó¸ø¶¦¤¬´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¡¢Àä²È¤Ë¤è¤ëÊ¸²½ºâ¤Î¸ø³«¤ò»Ù»ý¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¡¦ÅìµþÂè8Áªµó¶è»ÙÉôÄ¹¤ÎÌç¤Ò¤í¤³»á¤â¡¢Àä²È¤äÊè¤¸¤Þ¤¤¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¡Ö¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¤¸¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡ÖÂçÀÚ¤Ê¤½¤Î¤´ÀèÁÄÍÍ¤ÎÊ¸²½ºâ¤ò¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÆüËÜ¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤¤¤¦¡¢¤¹¤´¤¯Á°¸þ¤¤ÊÆ¯¤¤«¤±¤À¡×¤È¡¢¤½¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê°ÕµÁ¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ê¡ØABEMA Prime¡Ù¤è¤ê¡Ë