１２月６日、リーズ戦直後にリバプールのエース、エジプト代表ＦＷのモハメド・サラー（３２）が報道陣の前に現れ、自らの口からクラブに対する不満を公然と表明した。

サラーが初めて記者との囲み取材に応じ、開口一番「なんて言っていいのか。本当に信じられないという気持ちだ」と語り出した。

信じられないというのは「９０分間ベンチに座っていたこと」だという。昨季２９ゴール１８アシストを記録してプレミアリーグの最優秀選手賞に輝き、文字通りリバプール２０回目のリーグ優勝の立役者となった。ところが優勝の美酒に酔ってわずか半年でサラーは「クラブが私を犠牲にしたようだ」と語る事態になっている。

さらに「誰かが私を追い出したいと思っている」とも発言。スロット監督とは「常にいい関係だったが、突如として人間関係がなくなった」と話し、二人の間が冷め切っていることを示唆した。

リバプールは今季リーグ戦５連勝で開幕ダッシュに成功。２連覇が確実視されたが、突如として不振に陥り、連敗を重ねて現在では７勝２分６敗の勝ち点２３で８位に甘んじている。

サラーはその不振の原因を「自分一人に押し付けられている」とも言った。そしてこのリーズ戦で３試合連続ベンチスタート。しかもこの試合では９０分間ベンチに座り続け、出番がなかった。

もうリバプール最後の試合をプレーしてしまったかとの問いには「サッカーの世界では何が起こるか分からない。ただ自分はこのクラブのために多大な貢献をしてきた。だからこの状況は容認できない」と語るにとどまったが、今回の爆弾発言が早期の退団につながる可能性が高まっている。

