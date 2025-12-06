【静岡】TAMAGOYAベーカリーカフェでいちごスイーツフェアがスタート!

熱海と函南を結ぶ約6.7km熱函道路(ねっかんどうろ)。車を走らせていると突如として現れるTAMAGOYAベーカリーカフェは、三島に本店を置くTAMAGOYAの2号店。本店ではインパクトのあるグルメやスイーツが並びますが、TAMAGOYAベーカリーカフェは新鮮な地元野菜のブッフェをメインに、素材の味をいかしたパティシエによるスイーツがウリ。今年もいちごスイーツフェアがスタート!早速レポートします!

TAMAGOYAのナポレオンパイ



12/1(月)～甘酸っぱくてちょっと特別な“冬のごほうびスイーツ”が登場しています♡冬のスイーツグランドメニューは4品。トップバッターに紹介するのは、TAMAGOYAのナポレオンパイ。静岡いちごをぜいたくに6粒も使用。

ナポレオンパイのカナメ、カスタードクリームはTAMAGOYAを支えるブランドたまご｢日の出たまご｣を使用したカスタードです。ブッフェが主役のカフェなのでブッフェ後でもおいしく食べられるよう、軽やかな仕上がりですが大きめサイズなので2人でシェアするとちょうど良いかも。もちろん独り占めでも♡

銀座コージーコーナーのクリスマスケーキで楽しむ2025年の甘いひととき♡

日の出たまごのクレームブリュレ



2品めは、｢日の出たまご｣の卵黄を使用した濃厚なクレームブリュレ。表面はパリッと焼き上げられ、ほろ苦。いちごもたっぷり4粒使用で、やさしい味わいのいちごアイスとドライラズベリーの酸味が良く合います。

イチゴミルク

せっかくなのでドリンクもいちごで合わせませんか!?コールドドリンクからは、イチゴミルク。地元の丹那牛乳に自家製のいちごソース。くるくるっとかき混ぜてかわいいピンク色にしていただきます。

自家製いちごソースは甘さ控えめで上品。ちょこんとグラスの縁に飾られた真っ赤な静岡いちごもかわいくビジュも◎。

ストロベリーティー



ホットドリンクからは、ストロベリーティー。いちごの香りがふわっと広がるやさしい味わい。フレッシュな静岡いちごは約1粒使用。ミントも添えられ爽やかです。

クリスマスシーズン特別メニュー



紹介した4品のいちごメニューに加えて、12/1(月)～25(木)の期間限定でショートケーキプレートも登場します。

しっとりスポンジとやさしい生クリーム、甘酸っぱいいちごと自家製ラズベリーソースがアクセント!クリスマス気分をたっぷり味わえる一皿です。

TAMAGOYAベーカリーカフェで静岡いちごを堪能

紹介した、いちごスイーツはいちごのおいしい季節3月までを予定しているそう。(いちごの状況に合わせて終売が早まる可能性もあり。)ランチブッフェのデザートにするも良し、おやつタイムに行くも良し。旬を迎えた静岡いちごを心行くまでお楽しみください。



あっ!TAMAGOYAベーカリーカフェは火曜日が定休日です。そして、年末年始は営業時間に変更あり。

12/30(火) → 定休日ですが営業 10:00～16:00

31(水) → 通常営業10:00～16:00

1/1(木) → 11:00～16:00

1/2(金)～ → 通常営業10:00～16:00

※1/2(金)～4(日) 10:00～ランチ営業(通常は11:00～)

公式ホームページ、Instagramを確認してお出かけくださいね。

【いちごフェアメニュー】12/1(月)～3月下旬までの予定

･ TAMAGOYAのナポレオンパイ \1.320(税込)

･日の出たまごのクレームブリュレ \1.200(税込)

･イチゴミルク 単品\660税(税込)、ランチビュッフェ＋\110(税込)、スイーツセットドリンク\495(税込)

･ストロベリーティー 単品\660(税込)、ランチビュッフェ追加料金なし、スイーツセットドリンク\385(税込)

【クリスマス限定いちごメニュー】12/1(月)～25(木)

ショートケーキプレート \1200(税込)

【店舗詳細】

TAMAGOYAベーカリーカフェ

静岡県田方郡函南町畑374-63

055-974-4422

10:00～16:00

ベーカリー 10:00～16:00

ランチ 11:00-15:30（LO15:00）

カフェ 11:00-16:00（LO15:00）

火曜定休