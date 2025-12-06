赤ちゃんに優しすぎるシベリアンハスキーの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で6万2000回再生を突破し、「お利口すぎて感動」「なんて優しいベビーシッター」「なんというか、尊い…」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：生まれたばかりの赤ちゃんと『初めて触れ合った大型犬』→ベビーシッターのような『尊い行動』】

赤ちゃんとの初対面！！

YouTubeチャンネル「もんちゃんっていうよ。」の投稿主さんは、シベリアンハスキーのもんちゃん＆にこちゃんの日常を随時紹介しています。今回は、生まれたばかりの赤ちゃんとの思い出について投稿しました。

投稿主さんにとって第二子となる赤ちゃんが生まれたのは、約1ヶ月前。もんちゃんは第一子の際に赤ちゃんとの触れ合いを経験していましたが、そのあとに家に迎えたにこちゃんは、初めての経験でした。

初めて赤ちゃんと会ったときのにこちゃんは、リードが必要なほど興奮してしまったそうです。赤ちゃんと遊びたくて仕方なかったのか、今にも飛び掛かりそうな勢いだったとか。しかし、少しずつ赤ちゃんとの暮らしに慣れていき、今では積極的に育児のサポートをしてくれるのだといいます。

みんなで育児を楽しむ

にこちゃんは、赤ちゃんの寝かしつけにも付き合ってくれるのだそう。にこちゃんにとって、赤ちゃんはいつでもそばにいたい大切な存在となったのです。

赤ちゃんが寝ているときは、大きな音を立てないようにしたり、もんちゃんとのワンプロも控えめ。まるで優秀なベビーシッターのようなにこちゃんの姿に、投稿主さんも「成長したな」と感じたのだといいます。

初めての触れ合いに感動

にこちゃんは、2歳のお姉ちゃんとも上手に遊ぶことができます。もともと優しい性格のにこちゃんは、お姉ちゃんになにをされても怒りません。そこで、赤ちゃんと初めて直接触れ合わせてみることにしたといいます。

そっと赤ちゃんを寄せてみると、初めてのことで驚いたというにこちゃん。しかし、不用意に動いたりせず、そのままの体勢で赤ちゃんの足を舐めていたそうです。もんちゃんやご家族が赤ちゃんに接する姿を見て、赤ちゃんは弱い存在だと学んでいたのかもしれません。

頼もしいもんちゃんとにこちゃんが一緒なら、赤ちゃんもスクスク成長することでしょう！

この投稿には「しっかり見守っていてすごい」「立派なお姉ちゃんですね」「一緒に遊べる日が楽しみです！」などの温かなコメントが寄せられています。

もんちゃんとにこちゃんの微笑ましい日常はYouTubeチャンネル「もんちゃんっていうよ。」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「もんちゃんっていうよ。」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。