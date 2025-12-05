ミラノ・コルティナオリンピックへの出場権を争う、カーリング世界最終予選が12月6日から12日にかけて開催されます。

3月の世界選手権ではオリンピック出場全10枠の内8枠が確定しましたが、日本代表は男女ともに出場枠の獲得が叶わず。残り2枠を争う世界最終予選に進むこととなりました。日本代表として出場するチームは、9月の日本代表決定戦を勝ち抜いた男子がSC軽井沢クラブ、女子がフォルティウス。

最終予選には8チームが出場。総当たりの予選リーグが行われ、上位1〜3位のチームが決定戦に駒を進めます。

決定戦では、まず予選リーグにおける1位と2位のチームが対戦(第1戦)。この勝者に出場枠の1つ目が与えられます。一方、第1戦の敗者は、次に予選リーグ3位と対戦(第2戦)。こちらの勝者が2つ目(最後)の出場枠を獲得するレギュレーションとなっています。

女子カーリングは、ロコ・ソラーレが2大会連続のメダル獲得。史上最高成績となる銀メダルを獲得した2022年の北京大会では、今回と同様に最終予選からオリンピック出場を果たしました。

男子カーリングは、前回大会の最終予選で敗れて出場は叶わず。過去出場は1998年長野大会（開催国）と2018年平昌大会の2度のみで、2大会ぶりの出場を狙います。

▽最終予選出場国

【男子】

中国、日本、韓国、オランダ、ニュージーランド、フィリピン、ポーランド、アメリカ