大竹まことがパーソナリティを務める「大竹まことゴールデンラジオ」（文化放送・月曜日～金曜日11時30分～15時）、12月4日の放送にジャーナリストの樫田秀樹が出演。1999年から取材を続ける「リニア中央新幹線」工事の現状を語った。

大竹まこと「『最新報告 混迷のリニア中央新幹線』（樫田秀樹の著書。今年9月発売）。混迷しているな、という話はあちこちから聞きます。1冊の本になるぐらいだから、たくさん何かがあるんだろうな、というのはわかります。取材はいつごろからなさっていますか？」

樫田秀樹「最初は1999年。山梨県のリニア実験線が1997年に実験を開始するんです。そのあとに住民の間で『約束ではもう大阪までの工事を行っているはずだ。いつまで経っても始まらない。俺たちはなんのために立ち寄ったんだ』という声が出てきた。それを見に行ったんです。ところが大阪まで、何兆円もかける工事でありながら、取材する人間が誰もいなかった。その事実にビックリしまして」

大竹「1999年からなら26年。長い間、取材を重ねている」

樫田「いまでも取材する人間は片手に余るぐらい。続けなくてはいけない、みたいな使命感は覚えました」

青木理「いま東京-名古屋が1時間半ぐらいじゃないですか。リニアができたら40分ぐらい。便利にはなるけど、そんなに速く移動する価値があるのか、という人間存在の哲学的な問題もある。交通の問題、環境問題、地方を含む政治の問題でもあるし。リニア新幹線の話はいろいろな角度があるから、取材したら尽きないのでは、と思いますね」

樫田「おっしゃるとおりで。鉄道会社として採算性がとれるのか、地域分断を起こさないのか、といった視点もあるんですね。ただ国やJR東海はリニアを通すことで関東圏、中部圏、近畿圏、3大経済圏が1時間内に結ばれる、スーパー・メガリージョン（巨大都市圏）が生まれるんだ、と。ウソか本当かわからない構想を持っているわけです」

大竹「聞いた話ですけど、できたらトンネルばっかり？」

樫田「はい。およそ86%です」

大竹「中は静かなんだけど、外はものすごい音がすると」

樫田「そのとおりです。まさしくいまリニア実験線で1時間に3本ぐらいの割合で走っています。私も先日、騒音測定器を持っていきました。路線から150メートルぐらい離れていても75デシベル、80デシベルと。パチンコ店の中が80デシベルぐらいですから、あれほどの騒音が家に直撃する。実験線の場合は距離が短く、時速500キロを出せる距離も限られるんです。時速300キロ前後で走っていることが多いんですけど、そのスピードでも75、80デシベルは出る」

大竹「はい」

樫田「今後、時速500キロで名古屋から大阪まで走る。いまの実験車両は5両編成です。それが10両編成になる。どれだけの騒音になるのか、ということを（実験線付近の）住民はすごく心配しています」

青木「初歩的なことを聞きますけど、新幹線だって近くは騒音がする。リニアは磁力で浮かぶでしょう。そんなに騒音が出ない気がしますけど、速さによって出てくるんですか？」

樫田「速さです」

このあとも取材をもとに、樫田がリニア工事の実態について解説した。