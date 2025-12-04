【パパブブレ×「 ナイトメア ー・ビフォア・ クリスマス 」コラボ商品】 12月3日 発売 価格：640円～

Craft Candy Theater「PAPABUBBLE/パパブブレ」は、ディズニー・アニメーション映画「ティム・バートン ナイトメアー・ビフォア・クリスマス」とのコラボ商品を12月3日より全国店舗及びパパブブレ公式サイトにて数量限定で販売している。

今回登場したのは「ティム・バートン ナイトメアー・ビフォア・クリスマス」の世界観を表現したキャンディと、グミを「ジャック」の顔に見立てたバブレッツ。

本コラボ商品のみで、税込3,000円以上購入すると、ステッカーが1つもらえる。

※店舗限定・なくなり次第終了となります。

発売日：12月3日

販売店舗：札幌店／福岡店／仙台店／羽田空港店／横浜アトリエ／京都店／ルクア大阪店／心斎橋店／なんば店／名駅店／栄店／中野店／ルミネ新宿店／ジョイナス店／大丸東京店／さいたま新都心店／町田店／吉祥寺店／立川店／横浜髙島屋店／ラゾーナ川崎店／ルミネ有楽町店／マルエイガレリア店／オンラインストア

「ジャック」たちがデザインされたキャンディギフト

「ジャック」や、月に浮かぶ「ウギー・ブギー」のシルエットが印象的なミックス、そしてクリスマスカラーでまとめた「バンパイア・テディ」入りのミックスなど、映画に息づくユーモアとダークファンタジーを繊細な手仕事で表現している。商品は、個包装タイプに加え、棒付きロリポップも用意されている。

グミを「ジャック」の顔に見立てたバブレッツ

【商品ラインナップ】 ナイトメア ー・ビフォア・ クリスマス ／キャンディA 価格：980円 ナイトメア ー・ビフォア・ クリスマス ／キャンディB 価格：980円 ナイトメア ー・ビフォア・ クリスマス ／小分けセット（A/B 各5袋） 価格：2,300円 ナイトメア ー・ビフォア・ クリスマス ロリポップ (ジャック／ ヴァンパイア テディ／ブギー／ゼロ) 価格：各種640円 【キャンディA】【キャンディB】【小分けセット】【ロリポップ】

ホワイトソーダ味の白いグミを「ジャック」の顔に見立てたデザインの「ナイトメアー・ビフォア・クリスマス バブレッツ」は9個入り。価格は1,680円。

(C)Disney S.C