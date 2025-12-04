今季J2最終節（11月29日）、徳島相手に引き分けて勝ち点1を積み上げた長崎がJ1昇格を決めた。8年ぶりの復帰に地元は大盛り上がり。6日には「J1昇格パレード」が開催予定。当面は祝福ムードにあふれ返るだろう。

「もうひとつ、長崎のファンが熱狂しそうな話が水面下で進んでいるようです」とサッカー関係者がさらにこう続ける。

「長崎市生まれの元日本代表主将・DF吉田麻也（37）の加入が取り沙汰されています。吉田は中学入学時に愛知に引っ越してJ1名古屋のジュニアユース入り。ユース経由で名古屋とプロ契約を交わした。3年間プレーしてオランダに渡って以来、イングランド、イタリア、ドイツでプレー。2023年8月、アメリカ1部MLSの強豪LAギャラクシーに移籍。レギュラーとしてバリバリ働いている。その吉田は＜現役も終盤に差し掛かったらJに戻ってキャリアを還元したい＞と話している。古巣・名古屋が本命と言われているが、ここにきて長崎への移籍話が聞こえてきます」

長崎はJ1に復帰するに当たってレベルの高い選手を集める必要に迫られる。加えて、知名度が高くて集客力のある看板選手の獲得がスポンサー対策の面でも必要不可欠となる。ブラジル、ロシア、カタールとW杯3大会に連続出場した吉田が加入すれば、長崎のファンが熱狂的に迎え入れるのは間違いない。

「長崎では名古屋よりも出場機会に恵まれるでしょう。吉田はJリーグへの移籍を日本代表復帰の足がかりにしたいとみられている。カタールW杯を最後に代表から遠ざかっているが、本人は『100％諦めてない』と公言している。森保ジャパンのDF陣は冨安、町田、伊藤、高井とレギュラー級が相次いで故障。精神的支柱という意味でも、元主将の代表復帰のチャンスはゼロではないはずです」（同）

吉田は「年明け早々に長崎に移籍して2月7日開幕.6月7日閉幕のJ1特別大会で森保監督に熱烈アピール。日本代表に復帰して6月11日に開幕する北中米W杯に参戦する」という青写真を描いているというが──。

ところで森保ジャパンと言えば、どうしてJリーグの得点ランクトップ選手でも、代表入りすることが叶わないのか。背景にある「森保監督の確固たるポリシー」とは何か。

