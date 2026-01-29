吉田麻也をはじめ、南野拓実、冨安健洋、菅原由勢らサッカー日本代表メンバー、英国プレミアリーグの超一流選手たちからもオファーが殺到する治療家の木谷将志氏。【画像】腰痛が改善する「緩めて」「縮める」トリートメント「ストレッチで筋肉を伸ばすだけでは、慢性的な疲労は抜け切らない」と語る木谷氏が吉田選手の治療の過程でたどり着いたリカバリー術の真髄とは？ 『世界が認めた