実業家のマイキー佐野氏が、自身のYouTubeチャンネル「マイキーの非道徳な社会学」で『【Apple】今の経営戦略ではイノベーションが生まれない。ティム・クック退任から見るアップルの構造的リスクとは』と題した動画を公開した。Financial TimesによるAppleのCEO、ティム・クック氏の退任準備報道を起点に、同社が直面する構造的課題と経営者交代の意義を論じた内容である。



佐野氏はまず、クック氏が2011年以降14年間にわたりCEOを務めてきた実績を振り返る。スティーブ・ジョブズ氏の逝去時に時価総額約3,000億ドルだったAppleを4兆ドルにまで成長させた功績は、クック氏のファイナンスおよびサプライチェーン・マネジメントにおける卓越した手腕によるものだと評価する。特に、無借金経営を転換し負債を戦略的に活用してコストを削減、株主還元を強化した点を「ティム・クックの功績」と断じた。



だが佐野氏は、現在のAppleが抱える最大の問題点としてイノベーションの停滞を挙げる。「iPhoneに次ぐ製品が出てこない」という指摘に続き、Vision Proや自動車事業の撤退、AI開発の遅れといった具体的状況を列挙した。「今Appleに必要なのは、ティム・クックのような戦略家ではなく、アイデアマン、発明のプロだ」と述べ、ジョブズ氏のような創造的リーダーの不在が構造的リスクとなっていると強調する。



佐野氏はまた、Walmartのダグ・マクミロンCEOの退任事例と対比しながら、経営者交代のタイミングの重要性を論じる。マクミロン氏は1月31日に退任予定だが、Amazonとの競争激化やドイツのディスカウントチェーンALDIの米国展開という外部圧力が強まる中での交代であり、タイミングの妥当性に疑問符がつくと述べた。



佐野氏はまた、自発的辞任と強制的辞任の違いにも触れる。自発的辞任は市場にポジティブに受け取られやすいが、極端に業績が悪化している局面での交代は、逆に株価上昇のきっかけとなる傾向があると指摘した。退任後に取締役会に残るか否かも重要な論点であり、前任者が残留すれば新CEOの行動範囲は制限され、改革が遅れる可能性があると述べる。



今回の動画は、Appleという巨大企業の経営転換期において、戦略家型リーダーから創造型リーダーへの移行の必要性を示し、CEO交代がもたらす影響を学術的視点と実務的観点から分析した構成となっている。