元機長が語る“フライトを創る”ということ 悪天候でも目的地へ…週1便の貨物を届けた執念の判断

元JAL機長の杉江弘氏が自身のYouTubeチャンネル「杉江弘の航空チャンネル」で「機長はフライトを自由自在に作れる（その２）」と題した動画を公開。悪天候が予想される目的地へ向かう貨物便で、運行管理者から提示されたプランを覆し、大量の追加燃料を積んで上空で2時間半待機した末に無事着陸を果たした自身の体験談を語った。



動画で杉江氏が語ったのは、成田空港から中国・大連へ向かうジャンボ貨物便での出来事。その日のフライトでは、目的地である大連の天候悪化が予報されていた。そのため、運行管理者からは、着陸できない場合は韓国・ソウルを代替空港とするフライトプランが提示されたという。



しかし杉江氏は、その便が「週に1便しかない」重要な貨物便であることから、何としても目的地に届けたいと考えた。そこで、マニュアル通りのプランではなく、「天候の回復を待つ」という選択肢を取るために、運行管理者に「3時間ほど上空で待機できる燃料を積んでくれ」と異例の要求をしたことを明かす。管制官には冗談交じりに「（待機時間は）アンリミテッド（無制限）だ」と伝えたという。



案の定、大連上空に到着すると天候は悪く、他の航空機は15分ほどで代替空港へ向かっていった。しかし、杉江氏の便だけは上空で待機を続けた。すると、約2時間半が経過した頃、一瞬の天候回復の兆候が見え、視界が確保できたタイミングを逃さず、無事に着陸を成功させた。



この決断の背景には、積み荷を待つ人々の存在があった。杉江氏は、週に一度の便を待ち望む顧客の気持ちを汲み、自身の経験と判断を信じて「フライトを創った」と語る。機長に与えられた裁量がいかに重要であるか、そしてマニュアルを超えた柔軟な判断が求められる現場の実情を、説得力をもって示した。