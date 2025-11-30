ホテルに戻ってからも楽しい時間が過ごせる♡OMO5京都三条 by 星野リゾート

OMO5京都三条 by 星野リゾートでは、テンションがあがる｢街ナカ｣ホテルをコンセプトに、ホテルに戻ってきてからも、楽しい時間が過ごせるようなイベントが開催されています。また、｢一服一煎~輪のおもてなし~」をコンセプトにした｢OMOカフェ&バル｣では、スイーツなどがいただけます。実際に宿泊したときに体験したイベントを中心に紹介していきます。

京のおもてなしを感じる｢OMOカフェ&バル｣

｢OMOカフェ&バル｣は、｢一服一煎~輪のおもてなし~｣をコンセプトにしています。京都らしい展示もあり、雰囲気がとてもいいです。

八寸から着想を得た｢スイーツプレート Hassun｣などを楽しんできたので、紹介します。宿泊客だけでなく、日帰りでも利用可能です。

ドリンクと干菓子がセットになった｢一服一煎セット｣は、一服一銭の背景の通り500円のワンコインです。ご近所の老舗抹茶屋｢柳桜園茶舗｣の抹茶は、干菓子と相性抜群です。

ドリンクにはオレンジジュースもあるので、お子さま連れにも利用しやすいですね。

かわいらしい形の干菓子は、老舗和菓子屋｢二條若狭屋｣の干菓子です。

懐石料理の献立の一つである｢八寸｣から着想得た｢スイーツプレート Hassun｣1,400円(税込)は、全6種のスイーツがいただけます。

ご近所さんの食材を使ったオリジナルスイーツは、京都らしさがあります。京都の町の発展を語るのに欠かせない｢高瀬川｣をイメージし、凛とした青色の器を選んだそうです。

濃厚なチーズの味わいが楽しめる｢バスクチーズケーキ｣650円(税込)もおすすめです。

OMOカフェ&バル

営業時間:14:00～19:00

ローカルリズムナイト｢夜の京菓子どころ 三条店｣

夕食後の時間を活用して旅の満足度がより一層高くなるように、夜だけの和菓子店｢夜の京菓子どころ 三条店｣がオープンします。本格珈琲と和菓子の新たなマリアージュが楽しめます。

和菓子は｢二條若狭屋｣や｢鶴屋吉信｣をはじめとした名店から、季節ごとに厳選した和菓子がいただけます。取材した11月は、鶴屋吉信の｢栗羊羹｣でした。秋の味覚の王様｢栗｣を使用した羊羹は、珈琲と相性抜群です。

空間全体には、四季を感じられる色の暖簾もすてきです。

和菓子屋をイメージした中央の屋台には、12か月分の季節の和菓子が飾られています。

また、和菓子をモチーフにしたランプもありかわいい和の雰囲気でした。

｢夜の京菓子どころ 三条店｣

開催時間:20:00~22:00

場所:1階OMOベース

料金:無料(和菓子と珈琲のセットを含む)

新作情報♪似鳥沙也加の最新電子作品2冊が11月21日より登場

OMO×むす美｢ふろしき工作セット｣

｢ふろしき工作セット｣では、風呂敷を作る過程で発生したハギレを使って、ヘアゴムや缶バッジ作りが楽しめます。色とりどりの風呂敷から好みの柄を選んで、好きなアイテムを作って持ち帰れるのは旅の思い出になりますね。

ふろしきルームに宿泊すると無料で体験できます。ふろしきルーム以外に宿泊の方も1名200円(税込)で楽しめます。作り方は、簡単なのでぜひ体験してみてくださいね。

ふろしき工作セット

時間:9:00~22:00

含まれるもの:ふろしき工作セット1名分(風呂敷はぎれ1枚、缶バッジ、ヘアゴム、ボタンから1つ)

フロント横にある｢OMO SHOP｣では、お土産が販売されています。自分でもなかが作れるOMO限定デザイン｢おもなか｣、老舗和菓子屋｢二條若狭屋｣とのコラボ干菓子などかわいいお土産もあるのでチェックしてみてくださいね。

いかがでしたか。

他にもOMOレンジャーと一緒に京町をさんぽするアクティビティーなど、楽しい時間が過ごせるようなイベントが開催されています。ぜひ、すてきな時間を過ごしてみてくださいね。

取材協力/OMO5京都三条 by 星野リゾート