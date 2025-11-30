ダウンの襟や袖だけ洗いたい！ちょっとした汚れを落とす正しい“部分洗い”の方法…土汚れは“払って落とす”のが基本

寒い日に欠かせないダウン。毎日着ていると、襟や袖などの汚れが気になってくることはないだろうか。

ダウンを丸ごと洗うのももちろんいいが、やっぱり面倒…。ささっと汚れた部分だけを洗いたときはどうすればいいのか。

クリーニング師の国家資格も持つ「洗濯ハカセ」こと、神崎健輔さんにダウンを“部分洗い”する方法を聞いた。

洗濯表示の確認は必須

まず確認してほしいのが、ダウンのラベルに記載された洗濯表示。

その衣類に適した「家庭での洗濯方法」「漂白」「乾燥」「アイロンのかけ方」「クリーニングの種類」などが分かる。

「家庭で洗えるかどうかを見分けるのは簡単です。洗濯おけのマークに数字か手のイラストが書かれていれば洗ってOK。もし“×印”が書かれていればNGです」

ただし昔に購入したダウンでは、洗濯表示が古い記号で表されていることがある。その場合は、洗濯機マークが記載されているか、“手洗イ”と書かれた洗濯おけのマークが記載されていれば洗ってOK。“×印”が書かれていればNGだ。

「メーカーが家庭での洗濯をNGにしている理由はさまざまです。ダウンの見た目だけでは判断できないので、たとえ部分洗いだとしても家庭での洗濯は控えてください」

食器用洗剤は避ける

家庭洗いが問題ないと確認できれば、具体的な部分洗いの手順。どのように行えばいいのか？

まず、用意するのは液体洗剤とタオル。

「衣類に付きやすい汚れは、主に“油性”と“水性”があります。普段は洗剤を使い分けていらっしゃるかもしれませんが、部分洗いの場合は液体洗剤であればどんな種類でも大丈夫です。



ただし、食器用洗剤は泡立ちやすく、すすぐのが面倒なので避けた方がいいでしょう。生地が傷まないか心配な場合は、中性の洗剤か衣類用のデリケート洗剤を使うのがお勧めです」

油性の汚れ：皮脂、汗、ファンデーション、リップグロス、食べ物の汁など

水性の汚れ：ジュース、醤油、コーヒーなど

汚れが落とせるかどうかは、汚れの原因よりも“どれだけ深く染み込んでいるか”がポイントとなる。部分洗いであれば油性と水性、どちらの汚れでも洗い方を変える必要はない。

「ほとんどの汚れは表面的なことが多いので、部分洗いでもだいぶきれいに落とせるはずです。一方で、深く染み付いた汚れを落としきるのは難しいです。



その場合は、洗濯機で丸ごと洗い直したりクリーニング店にお願いすることをお勧めします」

洗剤とタオルを準備したら、まずは洗面器に1Lほど水を入れる。ぬるま湯の方が汚れを落としやすくお勧めだ。洗面器で洗いにくい場合は、たらいなどを使ってもいい。

次に洗剤を小さじ1杯程度入れ、成分がしっかり水に溶けるようによく混ぜる。

混ぜ終わったらタオルを浸して絞るのだが、ここで注意点が一つ。絞りすぎるとタオルに洗剤の成分が残らず、水分を残しすぎても中の羽毛がびしょぬれになってしまう。そのため、水が滴らない程度に絞るのが目安となる。

そして、タオルで汚れを拭く際にもちょっとしたコツがある。

「タオルを押し付けるように拭いてしまうと、かえって汚れが深く入ってしまう可能性もあります。汚れを外に掻き出すイメージで、左右に素早く、10回〜20回程度拭き上げるのがポイントです」

拭いた後はタオルを水に浸して固く絞り、洗剤の成分が残らなくなるまで拭き取ってほしい。

拭き終わったら、洗った部分が“だま”になっていないか触って確認し、なっていれば手でほぐす。

最後はハンガーに掛けて、直接日の光が当たらない場所で自然乾燥させれば完了だ。

部分洗いで落とせない場合は？

乾いた後にまだ汚れが気になる場合は、汚れが生地に染み込んでいるということになるが、どうすればいいのか。

「汚れた部分に液体洗剤を直接塗り、その上で適量の洗剤を入れた通常の洗濯機洗いしてみてください」

それでも満足できないようなら、目の細かい食器用のメッシュスポンジを使うのが最終手段になる。

「汚れた部分に液体洗剤を直接塗り、生地を傷めないように注意しながら擦った後、同じように洗濯機洗いしてください。これで落ちなければもう家庭で落とすのが難しいので、クリーニング店に依頼してください」

土汚れは払い落とすのが基本

ちなみに、小さい子供が土や泥を付けてしまう場合もあるが、深く染み込んでいなければ部分洗いによって落とせるという。

「土や泥などは“油性”や“水性”の汚れと違って“粒子”の汚れになります。屋外に持って行き、できるだけ手で払い落としてください。その後に液体洗剤とタオルで仕上げの部分洗いをすれば、だいぶきれいになります」

寒い日は毎日のように着用するからこそ、ダウンにはちょっとした汚れが付きやすいもの。少しの手間できれいに落とせるので、こまめな部分洗いを心がけたい。

神崎健輔（かんざき・けんすけ）

28歳で脱サラ後、現在は実家の老舗クリーニング店「白洋社」部長、IT企業の株式会社「クラスタス」CTO、全国どこからでも受注が可能な宅配ネットクリーニングサービス「Nexcy」を開発しCTOを務める。「クリーニング師」の国家資格を持ち、「洗濯ハカセ」として家庭でもできる洗濯・シミ抜き術を発信する洗濯のプロフェッショナル。