8人組アイドルグループ・chuLaが2025年11月27日に公式Xを更新し、メンバーの綿森ろわさんが「重大な契約違反」により脱退することを発表した。

「7人体制にて既定のスケジュールどおり実施」

chuLa公式Xは27日に「綿森ろわに関するお知らせ」が記された画像を公開。その中で、「この度、所属メンバー『綿森ろわ』につきまして、重大な契約違反が判明したため、2025年11月27日をもちましてグループを脱退することとなりました」と契約違反により、即日脱退となったことが発表された。

運営は、「ファンの皆様ならびに関係各位におかれましては、突然のご報告となりましたこと、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

また、今後の活動については「7人体制にて既定のスケジュールどおり実施いたします」とのこと。「引き続き、皆様からの温かいご声援にお応えできるよう、メンバー・スタッフ一同、より一層精進してまいります。今後とも変わらぬご支援・ご声援のほど、何卒よろしくお願い申し上げます」とつづっていた。

本人は「皆様に心から感謝しています」

また、綿森さんも同日にXを更新し、「この度は、私の軽率な行動により、応援してくださっているファンの皆様、メンバーの皆様、関係者の皆様の信頼を裏切り、傷つけてしまい本当に申し訳ございませんでした」と謝罪した。

さらに、「加入して沢山の出会いや経験をさせて頂き皆様に心から感謝しています。本当にありがとうございました。申し訳ございませんでした」とつづっていた。

なお、chuLaも所属している、imaginate社が運営するアイドルグループの総称を「HEROINES（ヒロインズ）」というが、いくつかのグループでメンバーの脱退が相次いだ。

25年8月25日に「iLiFE!」のメンバーだった那蘭のどかさんが「重大な規約違反」によって脱退。また、26日にはリーダーだった心花りりさんが「事務所規定に抵触する不適切な行動」でリーダーの降格処分となっていた。さらに、「ヒロインズ研究生」ではメンバーの藤咲あずさんが11月4日に「重大な規約違反」で即日脱退となっていた。

この報告にXからは、「ヒロインズアイドルは何回同じことしてんねん学べよ....」「またヒロインズのアイドルか...これで何人目だよ...」「ヒロインズのグルから今年一体何回目...」という声が集まっていた。