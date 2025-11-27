「スタイルがいい人に直結」似合う服も多い「とりあえずで選べる」ラクでキレイな優秀パンツ

「とにかくラク」に進化したスラックス

センタープレスやタックなどをほどこした、スラックス感覚で使える硬派なデザイン。まじめなルックスを保ちながら、着疲れしない素材感やゴムウエストの手軽さなど、ON/OFF問わず活躍するデザインにアップデート。







くたっとしたウール地で力の抜けたハンサムルック

ベージュパンツ／ebure（LITTLE LEAGUE INC.） ブルーシャツ／へリーハンセン（ヘリーハンセン 原宿店） 眼鏡／ミュウミュウ（ルックスオティカジャパン カスタマーサービス） ベージュバッグ／モフィオラ（アマン） パンプス／SLY（バロックジャパンリミテッド）



座りジワができにくい薄くてなめらかなウール素材。ウエストのひもが見えてもラフに転ばないのは、センタープレスをほどこしているおかげ。







クラス感を上げる渋色のツイード

グレーパンツ／ギャルリー・ヴィー（ギャルリー・ヴィー 丸の内店） クラシックなイメージに直結するツイードを、イージーパンツで親しみやすく。







股上が深い形で脚長効果を獲得

ネイビーワイドパンツ／ロンハーマン ウエストまわりがフラットだから、タックINしたときもすっきり整う。腰位置を高く見せるハイウエスト。







