サンリオ<8136.T>が大幅高となっている。同社はきょう、常設型ＶＲテーマパーク「Ｖｉｒｔｕａｌ Ｓａｎｒｉｏ Ｐｕｒｏｌａｎｄ」を１２月１１日にグランドオープンすると発表しており、期待感が高まっているようだ。



このテーマパークは、ＸＲ（現実世界とデジタルな仮想世界を融合させる革新的な技術の総称）における新たなエンターテインメントを提供する場とするべく、サンリオキャラクターや個人クリエイター、他社ＩＰ（知的財産）の世界観に没入できる公式コンテンツを提供。ユーザーが創作・表現を行うＵＧＸ（ユーザー生成コンテンツ、ユーザー生成ＩＰなどの総称）を展開し、クリエイターに新たな配信活動のフィールドを広げていくとしている。



出所：MINKABU PRESS