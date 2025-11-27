・豆蔵がマド開け急騰、フィジカルＡＩ関連のキーカンパニーで目先買い戻し観測

・住友鉱が大幅高で３連騰、米利下げ観測支えにＮＹ金先物上昇し評価見直しの動きも

・山口ＦＧは１年５カ月ぶり高値更新、自社株買いを好感

・ジャパンエンや赤阪鉄が大幅高、造船業支援関連の報道相次ぎ関心が向かう

・北紡は４日続伸、ビットコインのレンディング運用開始

・サイステップが大幅続伸、新作Ｗｅｂ３ゲームのβサービス始める

・トランスＧＧはマド開け急騰、マウス作成受託で国策バイオ関連の一角として頭角現す

・坪田ラボが３日続伸、ハーバード大学発化粧品ブランドの国内独占販売権を取得



