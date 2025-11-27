「家事は女がやるのが当たり前」。そんな昭和な価値観の男性が、身内（それも兄！）だったら、あなたならどうしますか？ 今回ご紹介するのは、まさにそんな“モラハラ”を地で行く兄と、彼に虐げられる義姉、そしてその環境を作った父の姿を、妹の視点から描いた物語。この息苦しい描写に、読者からは怒りや、もどかしい声が寄せられています。

「どうせ給料安いんだろ？」ソファでふんぞり返る兄

主人公である妹が兄夫婦を訪ねるとソファでふんぞり返る兄・宏樹の姿が…「家事は女の仕事だろ」と悪びれる様子もありません。その高圧的な態度は、かつて母を苦しめていた父の姿とそっくり。この家の“男尊女卑”の空気は、兄に受け継がれてしまっていたのです。

「女は逃げ道があっていいよな」妹まで見下す兄の一言

兄のモラハラ発言は、妻（義姉）だけにとどまりません。妹に対しても、「大体、女はいいよな。専業主婦って逃げ道があって」と、平気で見下してきます。この一言で、主人公の怒りは頂点に。「お義姉さんをこのままにはしておけない…」。彼女は、この歪んだ家族の連鎖を断ち切るため、静かに決意を固めます。

「女は家事をやって当たり前」と豪語する兄・宏樹。そのあまりにも時代錯誤なモラハラ体質に、読者からは怒りの声と共に、「そういう男を選んだ妻にも問題がある」という、厳しい意見も寄せられました。

・「バカな男！」モラハラ兄への怒りと呆れ

「家事育児は女の仕事」と断言する宏樹の姿に、読者からは「バカな男」と一刀両断。「親の育て方に問題があるのでは」と、父親から受け継がれた歪んだ価値観を、読者は鋭く見抜いています。この“モラハラ”の連鎖に、強い憤りを感じる読者が多いようです。

・「なぜ黙ってるの？」妻たちへのもどかしい声

・何でもかんでも夫のせいにするなよ。そういう男を選んだ女側にも問題ありますよ

・私は自分の気持ちを主人にぶつけるのですが記事のお嫁さんや妹さんは気持ちぶつけないのですね。親にも。もっと気持ちぶつけたらいいのにと思います。

・それにしても、なんでこんなに弱い人が多いのだろ？



一方で、「そんな夫を選んだ妻にも責任がある」という、厳しい意見も。「なぜもっと強く言わないのか」と、夫のモラハラを受け入れてしまっているかのように見える妻や母の姿に、もどかしさを感じる読者も多いようです。この問題の根深さがうかがえますね。

もし、あなたの家族が“モラハラ”の加害者だったら…家族の問題にどこまで踏み込むべきか。



過去に深刻な問題を抱えていたことを知っている妹の、勇気ある一歩が始まります。