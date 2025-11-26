ジョンマスターオーガニック、サステナブルなミニコームで素敵なホリデーを
ジョンマスターオーガニックから、ホリデーシーズンにぴったりな限定デザインのミニコームが登場！自分用にも、ギフトにも最適なこのアイテムは、持ち歩きやすいミニサイズで、日中の髪の乱れをさっと整えられる優れもの。自然由来の素材とサステナブルな製法にこだわり、デザインも華やかで心弾むものばかり。2種のデザインは、ホリデー限定の香りとリンクしており、見るたびに気分が上がります♪
ホリデーシーズンにぴったり！ジョンマスターオーガニックのミニコーム
ジョンマスターオーガニックが新たに提案するミニコームは、ホリデーシーズンを華やかに彩るアイテム。
ラウンド型のコンパクトなデザインは、手にすっぽり収まり、バッグにも収納しやすく、日常のちょっとした髪の乱れも素早く整えることができます。
特に細やかなアレンジにも対応できるので、シースルーバングやおくれ毛のスタイリングにも大活躍。シンプルながらも機能性に優れたアイテムです♡
ホリデー限定のデザインで、ギフトにもぴったり！
ラウンドミニコーム purple flower
ラウンドミニコーム aromatic woods
このミニコームの最大の魅力は、ホリデーシーズン限定の華やかなデザイン。2つのデザイン、「purple flower」と「aromatic woods」は、香りとリンクした抽象的な花や木の実のイメージが施されています。
どちらもシンプルでありながらも、見るたびに気分が上がるような美しいデザインが特徴です。
自分へのご褒美としてはもちろん、ホリデーシーズンのプチギフトとしてもぴったりです。贈る相手に合わせて選ぶ楽しさも広がります♪
サステナブルで環境にも優しいミニコーム
ジョンマスターオーガニックらしいサステナブルな配慮も、このミニコームにはしっかりと反映されています。
コーム本体には天然繊維素樹脂を使用し、生分解性を持ち、静電気も起きにくいため、髪にも優しい設計。
さらに、ラッピングボックスには植物由来のインクやFSC認証紙を使用し、環境に配慮しています。
地球を大切に思う気持ちを形にしたアイテムとして、日々のケアがさらに特別なものになることでしょう。
心弾むデザインとサステナブルなこだわりで、素敵なホリデーを
ジョンマスターオーガニックのミニコームは、ホリデーシーズンにぴったりのデザインで、使うたびに心が弾むアイテム。
自分用としてはもちろん、サステナブルでおしゃれなデザインは、贈り物にも最適です。バッグに忍ばせて、日々の髪の乱れをさっと整えるのも素敵なひととき。
ホリデーシーズンをもっと素敵に彩るためのアイテムとして、ぜひ手に入れたいアイテムです♡