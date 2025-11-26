ジョンマスターオーガニック、サステナブルなミニコームで素敵なホリデーを

ジョンマスターオーガニックから、ホリデーシーズンにぴったりな限定デザインのミニコームが登場！自分用にも、ギフトにも最適なこのアイテムは、持ち歩きやすいミニサイズで、日中の髪の乱れをさっと整えられる優れもの。自然由来の素材とサステナブルな製法にこだわり、デザインも華やかで心弾むものばかり。2種のデザインは、ホリデー限定の香りとリンクしており、見るたびに気分が上がります♪

ホリデーシーズンにぴったり！ジョンマスターオーガニックのミニコーム



ジョンマスターオーガニックが新たに提案するミニコームは、ホリデーシーズンを華やかに彩るアイテム。

ラウンド型のコンパクトなデザインは、手にすっぽり収まり、バッグにも収納しやすく、日常のちょっとした髪の乱れも素早く整えることができます。

特に細やかなアレンジにも対応できるので、シースルーバングやおくれ毛のスタイリングにも大活躍。シンプルながらも機能性に優れたアイテムです♡

ビオまつ毛×Barbieの豪華コラボ♡限定マストバイキャンペーンがスタート

ホリデー限定のデザインで、ギフトにもぴったり！



ラウンドミニコーム purple flower

ラウンドミニコーム aromatic woods

このミニコームの最大の魅力は、ホリデーシーズン限定の華やかなデザイン。2つのデザイン、「purple flower」と「aromatic woods」は、香りとリンクした抽象的な花や木の実のイメージが施されています。

どちらもシンプルでありながらも、見るたびに気分が上がるような美しいデザインが特徴です。

自分へのご褒美としてはもちろん、ホリデーシーズンのプチギフトとしてもぴったりです。贈る相手に合わせて選ぶ楽しさも広がります♪

サステナブルで環境にも優しいミニコーム



ジョンマスターオーガニックらしいサステナブルな配慮も、このミニコームにはしっかりと反映されています。

コーム本体には天然繊維素樹脂を使用し、生分解性を持ち、静電気も起きにくいため、髪にも優しい設計。

さらに、ラッピングボックスには植物由来のインクやFSC認証紙を使用し、環境に配慮しています。

地球を大切に思う気持ちを形にしたアイテムとして、日々のケアがさらに特別なものになることでしょう。

心弾むデザインとサステナブルなこだわりで、素敵なホリデーを



ジョンマスターオーガニックのミニコームは、ホリデーシーズンにぴったりのデザインで、使うたびに心が弾むアイテム。

自分用としてはもちろん、サステナブルでおしゃれなデザインは、贈り物にも最適です。バッグに忍ばせて、日々の髪の乱れをさっと整えるのも素敵なひととき。

ホリデーシーズンをもっと素敵に彩るためのアイテムとして、ぜひ手に入れたいアイテムです♡