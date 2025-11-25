セブンが揚げ物半額セール開催！ファミマ・ミニストップ・セブンのお得なキャンペーンまとめ《11月25日時点》

ファミリーマート、ミニストップ、セブン-イレブンでは、対象商品をお得にゲットできるキャンペーンを開催しています。

今回は2025年11月25日時点で発表されているお得情報をまとめました。

今だけホットドリンクのクーポンもらえる

ファミマのキャンペーン

【ホットドリンク30円引き】

11月18日から12月22日までの期間、対象のホットドリンクを購入すると、30円引きクーポンがもらえます。

また、ファミペイアプリを提示すると、ファミマポイント各50円相当が還元されます。

対象商品は以下の通り。

●サントリー「ホット クラフトボス ラテ」（450ml）

●サントリー「ホット クラフトボス ブラック」（450ml）

●キリン「ホット 小岩井 Theココア」（400ml）

●キリン「ホット 小岩井 Theカフェオレ」（400ml）

●キリン「ホット 午後の紅茶 ミルクティー」（400ml）

●キリン「ホット 午後の紅茶 キャラメルティーラテ」（400ml）

●キリン「ホット 午後の紅茶 チャイティーラテ」（400ml）

●キリン「ホット 午後の紅茶 レモンティー」（400ml）

●キリン「ホット 午後の紅茶 ストレートティー」（400ml）

●伊藤園「ホット お〜いお茶 濃い茶」（500ml）

●伊藤園「ホット お〜いお茶 緑茶」（345ml／500ml）

●伊藤園「ホット お〜いお茶 ほうじ茶」（345ml／500ml）

●伊藤園「ホット お〜いお茶 玄米茶」（500ml）

利用期間は11月18日7時から12月29日まで。

ミニストップのキャンペーン

【ブラックフライデーで値引き】

ミニストップでブラックフライデーを開催中。11月25日時点で開催しているキャンペーンを紹介します。

11月24日から30日までの期間、クランキーチキン各種が本体価格から20円引きに。また、コーヒー・カフェラテ各種も本体価格から20円引きで購入できます。

11月28日限定で、アプリくじを開催（ハズレあり）。

1等が当たると「プレミアムソフト-ごほうびショコラ-」が本体価格から100円引きで購入できます。2等は「とろけるフォンダンショコラ」が本体価格から50円引き、3等は「香るカカオチョコソフト」が本体価格から30円引きになるクーポンがもらえます。

クーポン利用期間は11月28日から12月1日まで。

【WAON POINTポイントバック】

11月20日から30日までの期間、WAON POINTを10ポイント以上利用すると、利用したWAON POINTの10％が後日ポイントバックされます。

セブンのキャンペーン

【じゃがまるくん42円引き】

11月22日から25日までの期間、「じゃがまるくん（ポテト＆ミート）」が42円引きで購入できます。

【オイコス30円引き】

11月25日から12月8日までの期間、対象のオイコスを購入すると、30円引きクーポンがもらえます。

対象商品は以下の通り。

●ダノンオイコスブルーベリー（113g）

●ダノンオイコス ストロベリー（113g）

●ダノンオイコス キャラメルアップル（113g）

●ダノンオイコス ピーチ（113g）

●ダノンオイコス バニラ＆パイン（113g）

●ダノンオイコス プレーン加糖（113g）

●オイコス プロテインドリンク カフェラテ風味

●オイコス プロテインドリンク ストロベリー風味

クーポン利用期間は11月25日から12月15日まで。

【揚げ物半額セール】

11月27日から30日までの4日間限定で、対象の揚げ物が日替わりで半額になるブラックフライデーを開催。

11月27日：北海道産じゃがいもの牛肉コロッケ...108円→54円

11月28日：五目春巻...120円→60円

11月29日：揚げ鶏...240円→119円

11月30日：五目春巻...120円→60円

今週もコンビニ各社はさまざまなキャンペーンを実施。お得な機会を見逃さないで。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ