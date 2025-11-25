クラシックの進化形！【プーマ】のレザースニーカーで大人カジュアルを格上げ、Amazonで販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
懐かしさと今っぽさを融合！【プーマ】のスニーカーで差がつく足元コーデがAmazonで販売中！
今年も見逃せない超大型セール「Amazonブラックフライデー」がついにスタート！
話題のアイテムを狙うなら、このタイミングがベスト。Amazon最大級のセール「ブラックフライデー」が11月24日(月・祝)0時から12月1日(月)23時59分まで開催！「先行セール」は11月21日(金)0:00からスタート！欲しいものは“今”まとめて手に入れるべき！
80年代初頭に登場し、瞬く間にサッカースタジアムのテラス席の定番となったアーカイブモデル"パレルモ"から、パレルモスニーカーが登場。"パレルモ"は、イタリア・シチリア島北西部の地名である「Palermo」が由来で、1980年代のテラススタイルを代表する名作モデル。もともとロンドンやオスロなど、ヨーロッパの有名な首都にオマージュを捧げた「プーマ」の特別なシューズの1つとして登場し、当時、サッカースタジアムに集う観衆の定番モデルとなっていました。今モデルもオリジナル同様に、ヒールのプーマキャットロゴ、ゴールドのシグネチャータグ、つま先のT字型構造、そしてクラシックなガムソールを備えている。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
80年代に人気を博したアーカイブモデルを再構築し、現代のスタイルにマッチするデザインで登場している。
→【アイテム詳細を見る】
天然皮革のアッパーとクラシックなガムソールを組み合わせ、上質さと履きやすさを両立している。
スウェードのシュータンやゴールドのシグネチャータグなど、ディテールにこだわったつくりが魅力となっている。
→【アイテム詳細を見る】
約390gの軽量設計により、日常使いからタウンユースまで幅広く活躍する快適な履き心地を実現している。
懐かしさと今っぽさを融合！【プーマ】のスニーカーで差がつく足元コーデがAmazonで販売中！
今年も見逃せない超大型セール「Amazonブラックフライデー」がついにスタート！
話題のアイテムを狙うなら、このタイミングがベスト。Amazon最大級のセール「ブラックフライデー」が11月24日(月・祝)0時から12月1日(月)23時59分まで開催！「先行セール」は11月21日(金)0:00からスタート！欲しいものは“今”まとめて手に入れるべき！
80年代初頭に登場し、瞬く間にサッカースタジアムのテラス席の定番となったアーカイブモデル"パレルモ"から、パレルモスニーカーが登場。"パレルモ"は、イタリア・シチリア島北西部の地名である「Palermo」が由来で、1980年代のテラススタイルを代表する名作モデル。もともとロンドンやオスロなど、ヨーロッパの有名な首都にオマージュを捧げた「プーマ」の特別なシューズの1つとして登場し、当時、サッカースタジアムに集う観衆の定番モデルとなっていました。今モデルもオリジナル同様に、ヒールのプーマキャットロゴ、ゴールドのシグネチャータグ、つま先のT字型構造、そしてクラシックなガムソールを備えている。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
80年代に人気を博したアーカイブモデルを再構築し、現代のスタイルにマッチするデザインで登場している。
→【アイテム詳細を見る】
天然皮革のアッパーとクラシックなガムソールを組み合わせ、上質さと履きやすさを両立している。
スウェードのシュータンやゴールドのシグネチャータグなど、ディテールにこだわったつくりが魅力となっている。
→【アイテム詳細を見る】
約390gの軽量設計により、日常使いからタウンユースまで幅広く活躍する快適な履き心地を実現している。