¼Â¶È²È¥Þ¥¤¥ーº´Ìî»á¤¬Ãæ¹ñÀ½Â¤2025¤Î¸÷¤È±Æ¤ò¸ì¤ë¡ª¡ØÃæ¹ñ·ÐºÑ¤Î¡íÆó½Å¹½Â¤¡í¤òÅ°ÄìÊ¬ÀÏ¡£Í¢½Ð¤À¤±Àä¹¥Ä´¤Ê¤Î¤Ë¹ñÆâ¤¬Êø²õ¤·¤Æ¤¤¤¯ÍýÍ³¤È¤Ï¡©¡Ù
¼Â¶È²È¥Þ¥¤¥ーº´Ìî»á¤¬¡ØÃæ¹ñ·ÐºÑ¤Î"Æó½Å¹½Â¤"¤òÅ°ÄìÊ¬ÀÏ¡£Í¢½Ð¤À¤±Àä¹¥Ä´¤Ê¤Î¤Ë¹ñÆâ¤¬Êø²õ¤·¤Æ¤¤¤¯ÍýÍ³¤È¤Ï¡©¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡¢Ãæ¹ñ·ÐºÑ¤Î°Û¾ï¤ÊÆóÌÌÀ¤ò±Ô¤¯Ê¬ÀÏ¤·¤¿¡£º´Ìî»á¤Ï¡Ö¹ñÆâ¤ÏºÇ°¾õÂÖ¤À¤¬¡¢Í¢½Ð¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏºÇ¶¯¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´éÌÌ¤Ï¤¤¤¤¤±¤ÉÂÎÄ´°¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¾õÂÖ¡×¤ÈÉ½¸½¤·¡¢Ãæ¹ñÀ½Â¤2025¤Ë¾ÝÄ§¤µ¤ì¤ë°ìÉô»º¶È¤Î¹¥Ä´¤È¹ñÆâ·ÐºÑ¤Î¿¼¹ï¤ÊÄäÂÚ¤òÂÐÈæ¤µ¤»¤¿¡£
º´Ìî»á¤ÏÃæ¹ñ¤Î¸ø¼°Åý·×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²½¾Ñ¤µ¤ì¤¿¿ôÃÍ¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¼ÂÂÖ¤Ï¤µ¤é¤Ë°²½¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤·¤¿¡£½ÅÍ×Åý·×¤¬Éú¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤Ç¤Ï¡¢Ì±´Ö¥Çー¥¿¤ä¹ñºÝµ¡´Ø¤ÎÊ¬ÀÏ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥ÖÊ¬ÀÏ¡×¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¤È½Ò¤Ù¤¿¡£Ä´ºº¤Ç¤Ï¼çÍ×ÅÔ»Ô¤Ç67ÉÊÌÜÃæ51ÉÊÌÜ¤¬2Ç¯´Ö¤Ç²Á³Ê²¼Íî¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Êª²Á²¼Íî¤Ï´ë¶È¼ý±×¤ò°µÇ÷¤·¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤ÎÄÂ¶âºï¸º¤È¾ÃÈñÄãÌÂ¤ò¾·¤¯°½Û´Ä¤òÀ¸¤à¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¾å¾ì´ë¶È¤Î25%°Ê¾å¤¬Â»¼ºÊó¹ð¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÔÆ°»º¡¦ÁÇºà¡¦¥Æ¥Ã¥¯¡¦¾ÃÈñºâ¤Ê¤É¼çÍ×¶È³¦¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬ÀÖ»ú¤Þ¤¿¤ÏÍø±×¤¬¤Û¤È¤ó¤É½Ð¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤È¤¤¤¦¡£º´Ìî»á¤Ï¥¾¥ó¥Ó´ë¶È¤¬²áµî5Ç¯´Ö¤ÎÊ¿¶Ñ19%¤«¤é34%¤Þ¤ÇµÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È·Ù¹ð¤·¡¢¡Ö¿Í°÷ºï¸º¤ä¸¦µæ³«È¯Èñ¤Îºï¸º¤¬10Ç¯¤Ö¤ê°Ê¾å¤Ë¤ä¤Ð¤¤¾õÂÖ¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Í¢½Ð¼çÆ³·¿¤ÎÂç¼ê´ë¶È¤ÏÀ¯ÉÜÊä½õ¶â¤Ë¤è¤ê¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤ò¶¯²½¤·¡¢ÂçÎÌÀ¸»º¤Ç¥³¥¹¥È¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤Çºï¸º¤·¤Æ³¤³°»Ô¾ì¤òÀÊ´¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ëÍÑ¤Î¥Ý¥ê¥·¥ê¥³¥ó²Á³Ê¤Ï2Ç¯¤Ç5Ê¬¤Î1¤Ë²¼Íî¤·¡¢°Â²Á¤ÊÀ½ÉÊ¤¬À¤³¦Ãæ¤ËÎ®Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¥Ç¥Õ¥ì¤òÍ¢½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ÎÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£IMF¤âº£Ç¯¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á¾å¾ºÎ¨¤¬Ê¿¶Ñ0%¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¡¢Ìó200¥«¹ñÃæ2ÈÖÌÜ¤ËÄã¤¤¿å½à¤À¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
º´Ìî»á¤Ï¡ÖÍ¢½Ð¸þ¤±´ë¶È¤Ï¶¯¤¤¤¬¡¢¹ñÆâ»Ô¾ì¤Ï»à¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£¼çÍ×ÅÔ»Ô¤ÎÊ¿¶ÑµëÍ¿¤Ï2Ç¯¤Ç5%²¼Íî¤·¡¢²È·×ÃùÃß¤ÏGDPÈæ110%¤ËÃ£¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤¬¸½¶â¤òÎ¯¤á¹þ¤à·¹¸þ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³¤³°´ë¶È¤âÃæ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Apple¤ÏÈÎÇä¸º¤òÍø±×Î¨¤Ç¥«¥Ðー¤·¡¢Starbucks¤âÇä¾å¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Î»É·ãºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¡¢ÉÔÆ°»º´ËÏÂ¤Ê¤É¤Ç°ì»þÅª¤Ë¿ô»ú¤Ï²þÁ±¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡ÖÄ¹´üÅª¤Ê²ò·è¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸Â³¦¤ò¼¨¤·¤¿¡£º´Ìî»á¤ÏÆüËÜ¤ÎÄ¹´ü¥Ç¥Õ¥ì¤ÈÈæ³Ó¤·¡¢¡ÖÃí°Õ¿¼¤¤À¯ºö¤È¹½Â¤²þ³×¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÆ±¤¸Æ»¤òÃ©¤ë¡×¤È·Ù¹ð¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ï¡¢Í¢½Ð¤ÇÉ½ÌÌ¤òÁ¶¤¤¤Ê¤¬¤éÆâ¼ûÊø²õ¤È¤¤¤¦Æó½Å¹½Â¤¤Ë¶ì¤·¤àÃæ¹ñ·ÐºÑ¤Î¼ÂÁê¤ò¸¡¾Ú¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Í¢½Ð¼çÆ³·¿¤ÎÂç¼ê´ë¶È¤ÏÀ¯ÉÜÊä½õ¶â¤Ë¤è¤ê¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤ò¶¯²½¤·¡¢ÂçÎÌÀ¸»º¤Ç¥³¥¹¥È¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤Çºï¸º¤·¤Æ³¤³°»Ô¾ì¤òÀÊ´¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ëÍÑ¤Î¥Ý¥ê¥·¥ê¥³¥ó²Á³Ê¤Ï2Ç¯¤Ç5Ê¬¤Î1¤Ë²¼Íî¤·¡¢°Â²Á¤ÊÀ½ÉÊ¤¬À¤³¦Ãæ¤ËÎ®Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¥Ç¥Õ¥ì¤òÍ¢½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ÎÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£IMF¤âº£Ç¯¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á¾å¾ºÎ¨¤¬Ê¿¶Ñ0%¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¡¢Ìó200¥«¹ñÃæ2ÈÖÌÜ¤ËÄã¤¤¿å½à¤À¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
