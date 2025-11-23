¤Þ¤µ¤Ë¡Ö°û¤à¤À¤±¥¹¥¥ó¥±¥¢¡×¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÇã¤¨¤ë¡ÖÄ«¿©¸å£±ÇÕ¡×¤ÎÈþÈ©¥É¥ê¥ó¥¯
¡Ö´Å¼ò¤Ï¡É°û¤àÅÀÅ©¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Û¤ÉÂÎ¤ËÎÉ¤¤¡×¤ÈÊ¹¤¯¤±¤ì¤É¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÈþÍÆ¤äÈ©¤Ë¤¤¤¤¤Î¡©¡×¡Ö¤É¤¦°û¤á¤Ð¸ú²ÌÅª¤Ê¤Î¡©¡×¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¦¤È¡¢ÊÆäñ¡Ê¤³¤á¤³¤¦¤¸¡Ë¤«¤éºî¤é¤ì¤¿´Å¼ò¤Ï¡¢ÈþÍÆ¤È·ò¹¯¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÀ®Ê¬¤¬ËÉÙ¤Ç¡¢Æü¡¹¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢¤ËÈó¾ï¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¡¡¡Ê¢¨ËÜµ»ö¤Ï´Å¼ò¤Î°ìÈÌÅª¤Ê¾ðÊóÄó¶¡¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢¸ú²Ì¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë
¤Ê¤¼¡© ´Å¼ò¤Î¡ÖÈþÍÆ¸ú²Ì¡×¤¬¤¹¤´¤¤ÍýÍ³
ÊÆäñ´Å¼ò¤¬¡Ö°û¤àÅÀÅ©¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óB·²¡¢¥¢¥ß¥Î»À¡¢¥Ö¥É¥¦Åü¤Ê¤É¤¬ËÉÙ¤À¤«¤é¡£ ÆÃ¤ËÈþÍÆÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¶áÇ¯¤Î¸¦µæ¤Ç°Ê²¼¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ò¥á¥ê¥Ã¥È1¡Ó Èþ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡ÖÄ²³è¡×¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È
´Å¼ò¤Ë¤Ï¡¢È¯¹Ú¤Î²áÄø¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡Ö¥ª¥ê¥´Åü¡×¤ä¡¢¸¶ÎÁ¤Ç¤¢¤ëÊÆÍ³Íè¤Î¡Ö¿©ÊªÁ¡°Ý¡×¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£ ¤³¤ì¤é¤ÏÄ²Æâ¤Ë¤¤¤ë¡ÖÁ±¶Ì¶Ý¡×¤ÎÂç¹¥Êª¤Ê¥¨¥µ¤È¤Ê¤ê¡¢Ä²Æâ´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¡Ö¥×¥ì¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥£¥¯¥¹¡×¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢½÷»ÒÂçÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë´Å¼ò¤ò2½µ´ÖËèÆü°û¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÇÓÊØ¤ÎÉÑÅÙ¤¬Í°Õ¤Ë²þÁ±¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹
Ä²¤¬À°¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÈþÍÆ¤ÎÅÚÂæ¤Ç¤¹¡£ÉÔÍ×¤ÊÏ·ÇÑÊª¤òÎ¯¤á¹þ¤Þ¤º¥¹¥Ã¥¥ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ë²ÌÅª¤ËÈ©¹Ó¤ì¤ÎÍ½ËÉ¤ä¡¢½ä¤ê¤ÎÎÉ¤¤Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÈ©¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
»²¹Í¡§ÊØÈë¤ËÂÐ¤¹¤ë´Å¼òÀÝ¼è¤Î¸ú²Ì (J-STAGE, 2017)
¡Ò¥á¥ê¥Ã¥È2¡Ó Ï·²½¤Î¸¶°ø¡¦Åü²½¤òÍÞ¤¨¤ë¡Ö¥³¥¦¥¸»À¡×¤ÎÎÏ
ÊÆäñ¤¬È¯¹Ú¤¹¤ë²áÄø¤Çºî¤é¤ì¤ëÀ®Ê¬¤ÎÂåÉ½³Ê¤¬¡Ö¥³¥¦¥¸»À¡×¤Ç¤¹¡£ ¤³¤Î¥³¥¦¥¸»À¤Ï¡¢¤½¤ÎÈþÇò¸ú²Ì¤«¤é°åÌôÉô³°ÉÊ¡ÊÌôÍÑ²½¾ÑÉÊ¡Ë¤ÎÍ¸úÀ®Ê¬¤È¤·¤Æ¤âÇ§²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢È©¤¬»ç³°Àþ¤òÍá¤Ó¤¿»þ¤Ê¤É¤Ë¥·¥ß¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¡Ö¥á¥é¥Ë¥ó¡×¤òºî¤ë¹ÚÁÇ¡¢¡Ö¥Á¥í¥·¥Ê¡¼¥¼¡×¤ÎÆ¯¤¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¹¤ëºîÍÑ¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥³¥¦¥¸»À¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðÁÃ¸¦µæ¤äÎ×¾²»î¸³¤Ï¸Å¤¯¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿§ÁÇÄÀÃå¡Ê¥·¥ß¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ëÍ¸úÀ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹ (¢¨2)¡£
²½¾ÑÉÊ¤Î¤è¤¦¤ËÄ¾ÀÜÈ©¤ËºîÍÑ¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Ö°û¤à¡×¤³¤È¤Ç¤³¤¦¤·¤¿À®Ê¬¤òÂÎÆâ¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤¯¤¹¤ß¤Î¤Ê¤¤Æ©ÌÀ´¶¤òÌÜ»Ø¤¹¾å¤Ç¥×¥é¥¹¤ËÆ¯¤¯¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
»²¹Í¡§¥³¥¦¥¸»À¤Î¥á¥é¥Ë¥óÀ¸À®ÍÞÀ©ºîÍÑ¤È³Æ¼ï¿§ÁÇÄÀÃå¾É¤ËÂÐ¤¹¤ë¼£ÎÅ¸ú²Ì (J-STAGE, 1994)
ÂÀ¤ë¡©¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ï¡©µ¿Ìä¤ò²ò·è
¡Ú²èÁü¡¦Á´15¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û¢äÈþÈ©¤ò¤Í¤é¤¦¤Ê¤é¡ÖÃí°Õ¤âÉ¬Í×¡×Ä«¿©¸å1ÇÕ¤Ç¼ãÊÖ¤ë¡Ö´Å¼ò¤Î¸ú²Ì¤òÀ¸¤«¤¹Áª¤ÓÊý¡¦°û¤ßÊý¡×