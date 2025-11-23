¡Ö80ºÐ¤Þ¤Ç´èÄ¥¤ë¡×Àë¸À¤Þ¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡ª¡¡½é¤Î´Ú¹ñ¥é¥¤¥Ö¤â¹µ¤¨¤ë¡Ö¾¾ÅÄÀ»»Ò¡×¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼45¼þÇ¯¤Î¾¾ÅÄÀ»»Ò¡Ê63¡Ë¤¬¥Î¥ê¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡¢Ãæ¿¹ÌÀºÚ¡Ê60¡Ë¤Ë³Ú¶Ê¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Î½é¸ø±é¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡È80ºÐ¸½ÌòÀë¸À¡É¤Þ¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¡¢µ×¡¹¤Î¡È¥¢¥ì¡É¤Ø¤Î½Ð¾ì¤â´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¤Þ¤ë¤Ç¾¯½÷¤Î¤è¤¦¤ÊÇò¥ï¥ó¥Ô»Ñ¤Ç¡Ä¡¡63ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡Ö¾¾ÅÄÀ»»Ò¡×¸½ºß¤Î»Ñ
´Ú¹ñ¤Ç½é¥é¥¤¥Ö
¡¡11·î5Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿À»»Ò¤Î¸ø¼°¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö±Ê±ó¤ÎÀÄ½Õ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¤½¤³¤Ë¤¤¤¿¤«¤é¡£¡Á45th Anniversary Tribute to SEIKO MATSUDA¡Á¡×¡£ÄÇÌ¾ÎÓ¸é¡Ê46¡Ë¤Ê¤É·×8ÁÈ¤Î¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬»²²Ã¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ÌÀºÚ¤ÏÀ»»Ò¤ÎÂåÉ½¶Ê¡ÖÀÖ¤¤¥¹¥¤¡¼¥È¥Ô¡¼¡×¤ò²Î¤Ã¤¿¡£
¡Ö¸¶¶Ê¤è¤ê¤â¥Æ¥ó¥Ý¤òÍî¤È¤·¤Æ¡¢¤¤¤«¤Ë¤âÌÀºÚ¤é¤·¤¤¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿À¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À»»Ò¤¬²Î¤¦Æ©ÌÀ´¶¤Ë°î¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤ÏÃ¯¤â¤¬Ç§¤á¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÀºÚ¤Î¥«¥Ð¡¼¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î»Å¾å¤¬¤ê¡£¤¤¤º¤ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡¢´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¾¼ÏÂ¤òÂåÉ½¤¹¤ë²ÎÉ±¤ÎÀ»»Ò¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤¿¤Î²Î¼ê¤Ë³Ú¶Ê¤ò¥«¥Ð¡¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£ºòÇ¯¤âK-POP¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖNewJeans¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡ÖÀÄ¤¤»¹¸ê¾Ì¡×¤ò²Î¤¤¡¢´Ú¹ñ¤Ç¡ÈÀ»»Ò¿Íµ¤¡É¤¬Ê¨Æ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£
¡Ö¤¤¤ÞºÇ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢À»»Ò¤Á¤ã¤ó¤¬ÍèÇ¯2·î¡¢´Ú¹ñ¤Ç½é¤á¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤¹¡×
¡¡¤È¤Ï¡¢¸Å¤¯¤«¤é¤Î¥Õ¥¡¥ó¡£
¡Ö45¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿º£²Æ¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤ÎºÇ½ªÆü¡¢´Ú¹ñ¸ø±é¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤¬¤¢¤ê´ÑµÒ¤¬¥É¥Ã¤ÈÊ¨¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¤¤Þ¤ÀÀµ¼°¤Ê¹ðÃÎ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²ñ¾ì¤â¼óÅÔ¥½¥¦¥ë¤Î¸¼´Ø¸ý¡¢¿ÎÀî¹ñºÝ¶õ¹Á¤ÎÎÙ¤Ë¤¢¤ë¡Ø¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ù¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤ÎÃÏ¤Ç¤ÎÀ»»Ò¤Á¤ã¤ó¤ÎÍ¦»Ñ¤ò¸«ÆÏ¤±¤ë¤Ù¤¯¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤âÂçÀª¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Ë¬¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡Ö80ºÐ¤Þ¤Ç´èÄ¥¤ë¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¤¥ä¡¼¤Îº£Ç¯¤Ï·Ä»ö¤â½Å¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÃæ±ûÂç³Ø¤¬È¯¹Ô¤¹¤ë»þÊó¤ÇÀè·î¡¢À»»Ò¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ø³Ø°÷±ÉÍÀ¾Þ¡Ù¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯¡¢Ë¡³ØÉô¤ÎÄÌ¿®¶µ°é²ÝÄø¤òÂ´¶È¤·¤¿¤³¤È¤¬¡Ò¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë³Ø¤Ó¤Î¾ÝÄ§¡Ó¤À¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢º£²Æ¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤â¡È80ºÐ¤Þ¤Ç´èÄ¥¤ë¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µÒÀÊ¤«¤é¡Ø¥¨¥¤¥Æ¥£¡¼¥ó¡Ù¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤ò¡È¥¨¥¤¥Æ¥£¡¼¡É¤ËÊÑ¤¨¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤È¡¢¾éÃÌ¤È¤âËÜµ¤¤È¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬Èô¤ó¤À»þ¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î¥Õ¥¡¥ó¡Ë
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÄ¹À¸¤¤·¤Æ¡Á¡×¤ÈÀ¼±ç¤òÍá¤Ó¤¿À»»Ò¤Ï¡¢¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¡Ö½é¤á¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢´ÑµÒ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤Ï¤Þ¤À¼ã¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤Ê¤ó¤Æ¡¢¶á½ê¤Î¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¤è¤í¤·¤¯µ¤¤µ¤¯¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×½Ð¾ì¤Î²ÄÇ½À
¡¡ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¡£º£Ç¯Ëö¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¡ÖNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×½Ð¾ì¤Î²ÄÇ½À¤â¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢
¡Ö24²ó¤â¤Î½Ð¾ìÎò¤ò¸Ø¤ëÈà½÷¤Ç¤¹¤¬¡¢°¦Ì¼¤Î¿ÀÅÄº»Ìé²Ã¤µ¤ó¤¬35ºÐ¤ÇµÞÀÂ¤·¡¢½Ð¾ì¤ò¼Âà¤·¤¿2021Ç¯°Ê¹ß¤ÏÉÔ»²²Ã¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢º£Ç¯¤ÎÂç¤ß¤½¤«¤Ï½Ð¾ì¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£6·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆÃÈÖ¡ØNHK MUSIC SPECIAL ¾¾ÅÄÀ»»Ò ¥Þ¥¤¡¦¥Ù¥¹¥È¡¦SEIKO¡Ù¤Ç¼«¤é¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤¬¡¢¹ÈÇò½Ð¾ì¤ÎÉÛÀÐ¤À¤È¸«¤ë¸þ¤¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Áá¤¤ÃÊ³¬¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡È¹ÈÁÈ¡É¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤ÏÆþ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸å¤«¤é¤¤¤ï¤æ¤ë¡È´ë²èÏÈ¡É¤Ç¤Î½Ð¾ì¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¤Îµ¼Ô¡Ë
¡¡Ï·¤¤¤Æ¤Ê¤ªÀ¹¤ó¤Ê¡È±Ê±ó¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡É¡£Èà½÷¤Ê¤éËÜÅö¤Ë80ºÐ¤Þ¤Ç¸½Ìò¤Ç¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
