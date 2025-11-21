¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

Åê»ñ²È¤ÎÅÄÃ¼¿®ÂÀÏº»á¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÅÄÃ¼Âç³Ø¡¡Åê»ñ³ØÉô¡×¤Ç¡Ö¡ÖAI»È¤ï¤Ê¤¤¤ÈººÄê¤ò²¼¤²¤ë¡×²ñ¼Ò¤Ï¥ä¥Ð¤¤¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£°ìÉô¤ÎÂç´ë¶È¤Ç¹­¤¬¤ë¡ÖAI¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤È¿Í»öººÄê¤¬²¼¤¬¤ë¡×¤È¤¤¤¦É÷Ä¬¤ËÂÐ¤·¡¢ËÜ¼Á¤ò¸«¼º¤Ã¤¿ÌäÂê¤À¤È±Ô¤¯ÀÚ¤ê¹þ¤ó¤À¡£

Æ°²è¤ÇÅÄÃ¼»á¤Ï¡¢LINE¥ä¥Õ¡¼¤ä¥á¥ë¥«¥ê¤È¤¤¤Ã¤¿Âç´ë¶È¤òÎã¤Ëµó¤²¡¢¡ÖAI¤ò»È¤¦¤³¤È¼«ÂÎ¤¬ÌÜÅª²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¸½¾õ¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¡£½¾¶È°÷¤ÎÉ¾²Á¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢AI¥Ä¡¼¥ë¤Î»ÈÍÑÍ­Ìµ¤¬È½ÃÇ´ð½à¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖAI¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈººÄê¤¬²¼¤¬¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤ª¤«¤·¤¤¡×¤È¶¯¤¯ÈãÈ½¤·¤¿¡£ÅÄÃ¼»á¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇAI¤Ï¡ÖÍ¥½¨¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¼êÃÊ¡×¤Î°ì¤Ä¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¡£

¶ñÂÎÅª¤ÊÎã¤È¤·¤Æ±Ä¶È¥Þ¥ó¤òµó¤²¡¢¡ÖAI¤Ê¤ó¤«»È¤ï¤º¤Ë¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÈÀÜÂÔ¥´¥ë¥Õ¤ä°û¤ß²ñ¤ò¤·¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¿ô»ú¤¬¼è¤ì¤ë¤ä¤Ä¤Ï¡¢¤½¤ì¤ÇÉ¾²Á¤·¤¿¤é¤¨¤¨¤ä¤ó¡×¤È¸ì¤ë¡£½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¥×¥í¥»¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¿ô»ú¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤¢¤ê¡¢¼êÃÊ¤òÌä¤¦¤Ù¤­¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£AI¤Î³èÍÑ¼«ÂÎ¤òÉ¾²Á´ð½à¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼êÃÊ¤ÎÌÜÅª²½¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÜËöÅ¾ÅÝ¤À¤ÈÃÇ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£

°ìÊý¤Ç¡¢ÅÄÃ¼»á¼«¿È¤ÏAI¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÆÃ¤Ë¡¢·ÀÌó½ñ¤Î¿÷·ÁºîÀ®¤äË¡Åª¤ÊÏÀÅÀÀ°Íý¤Ë¤ª¤¤¤ÆChatGPT¤Ê¤É¤òÍøÍÑ¤·¡¢ÊÛ¸î»ÎÈñÍÑ¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÎã¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢ChatGPT¤ò¡ÖÃãË·¼ç¡×¡Ö¥¤¥¨¥¹¥Þ¥ó¡×¤ÈÉ¾¤·¡¢¤½¤Î²óÅú¤ò±­ÆÝ¤ß¤Ë¤»¤º¡¢Gemini¤Ê¤ÉÂ¾¤ÎAI¤Ç¥À¥Ö¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ëÉ¬Í×À­¤ò¶¯Ä´¡£ºÇ½ªÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤Ï¿Í´Ö¤¬²¼¤¹¤Ù¤­¤À¤È¤·¡¢AI¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤¹Â¦¤Î¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤¬½ÅÍ×¤À¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£

´ØÏ¢µ­»ö

¸µ³°¸ò´±¡ÖÁê¼ê¤¬µö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥é¥¤¥ó¤òÃµ¤¹¡×¹â»Ô»áÈ¯¸À¤ÎÎ¢Â¦

¸µ³°¸ò´±¡ÖÁê¼ê¤¬µö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥é¥¤¥ó¤òÃµ¤¹¡×¹â»Ô»áÈ¯¸À¤ÎÎ¢Â¦

 ÅÄÃ¼¿®ÂÀÏº»á¡ÖÂáÊá¤Ï¿Í¸¢¿¯³²¤À¡×NHKÅÞ¡¦Î©²Ö¹§»Ö»á¤ÎÂáÊá¤Ë°ÛµÄ¡¢ÁÜºº¼êË¡¤ÎÂÅÅöÀ­¤Ëµ¿ÌäÉä

ÅÄÃ¼¿®ÂÀÏº»á¡ÖÂáÊá¤Ï¿Í¸¢¿¯³²¤À¡×NHKÅÞ¡¦Î©²Ö¹§»Ö»á¤ÎÂáÊá¤Ë°ÛµÄ¡¢ÁÜºº¼êË¡¤ÎÂÅÅöÀ­¤Ëµ¿ÌäÉä

 ÅÄÃ¼¿®ÂÀÏº»á¡ÖºÛÈ½¤Ë¤«¤±¤ë¤Û¤É¤Î¾Úµò¤Ï¤Ê¤¤¡×¾å¾ì´ë¶ÈÌò°÷¤«¤é¤ÎÉî¿«ºá¹ðÁÊ¤¬ÉÔµ¯ÁÊ¤Ë¡¢Ìä¤ï¤ì¤ë¡ÈÏÀÉ¾Éõ¤¸¡É¤ÎÀ§Èó

ÅÄÃ¼¿®ÂÀÏº»á¡ÖºÛÈ½¤Ë¤«¤±¤ë¤Û¤É¤Î¾Úµò¤Ï¤Ê¤¤¡×¾å¾ì´ë¶ÈÌò°÷¤«¤é¤ÎÉî¿«ºá¹ðÁÊ¤¬ÉÔµ¯ÁÊ¤Ë¡¢Ìä¤ï¤ì¤ë¡ÈÏÀÉ¾Éõ¤¸¡É¤ÎÀ§Èó
¤â¤Ã¤È¸«¤ë

¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó

ÅÄÃ¼Âç³Ø¡¡Åê»ñ³ØÉô_icon

ÅÄÃ¼Âç³Ø¡¡Åê»ñ³ØÉô

YouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô 33.80Ëü¿Í 997 ËÜ¤ÎÆ°²è
¡Ö°¦¤ÈÀ¿¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥¹¥ÈÅê»ñ²È¡×ÅÄÃ¼¿®ÂÀÏº¤Ç¤¹¡£ËÙ¹¾µ®Ê¸¤µ¤ó¤äÁ°ß·Í§ºî¤µ¤ó¤ÎÉô²¼¤È¤·¤Æ´Ö¶á¤ÇÁÏ¶È¥ª¡¼¥Ê¡¼¼ÒÄ¹¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢LINE¤äZOZO¤Ç¼¹¹ÔÌò°÷¤ò¤Ä¤È¤á¡¢¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¡¢NTT¥Ç¡¼¥¿¤Ê¤É¤Ç¡¢¼Ò°÷¤È¤·¤ÆIT´ë¶È¤òÃæ¤«¤é¸«¤¿·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¡¢³ô¼°Åê»ñ¤È¤¤¤¦ºÇ¹â¤Ë¥¨¥­¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤ÊÃÎÅª¥²¡¼¥à¤Î³Ú¤·¤ß¤È´î¤Ó¡¢¤½¤·¤Æ¶ì¤·¤ß¤È¶²¤í¤·¤µ¤òÆ°²è¤Ç¡¢´îÅÜ°¥³Ú¤ò¹þ¤á¤ÆÇ®ÊÛ¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡ª
youtube.com/@tabbata/featured YouTube