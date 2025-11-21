1時間で甘ーい干し柿が完成⁉おうちで簡単、干さない『干し柿』甘柿でOK／動画あり

秋は、軒先にずらーっと吊るされた丸ごとの干し柿に心ときめきますが、おうちで作るなら手軽に、オーブンを使った〈干さない干し柿〉はいかが？ 丸ごとではなく、くし形にカットした柿を、低温のオーブンでじっくり焼くだけ。水分が飛んだその焼き上がりは、柿本来のやさしい甘みが凝縮して、ほっとなごむおいしさに。しっとりとした口当たりもまた魅力です。そのままはもちろん、アレンジもいっしょにぜひお楽しみください♪

『干さない干し柿』のレシピ

材料（作りやすい分量）

柿※……3個（約600g）

※熟したものよりも、少し堅めか、食べごろの柿のほうが、形がくずれにくいのでおすすめです。

下ごしらえ

オーブンを130℃に予熱する。

作り方

（1）

柿は縦半分に切り、へたを切り取り、皮をむく。それぞれ4等分のくし形に切り、断面に種があれば取り除く。

（2）

オーブンの天板にオーブン用シートを敷き、柿を全体に並べる。

（3）

130℃のオーブンの下段に入れ、30分焼く。

（4）

天板を取り出し、菜箸で柿を裏返す。柿から透明な果汁が出ていたら、果肉にからめながら裏返す。

（5）

天板をオーブンに戻し、さらに30分焼く。粗熱が取れたら清潔な保存容器に移し、冷蔵庫で約1週間、冷凍庫で約1カ月保存可能（冷凍したものは自然解凍していただく）。

クラッカーと合わせて、カナッペとして楽しむのもおすすめ♪

はちみつをかけて黒いりごまを散らしたり、クリームチーズと合わせたり。粒あんといっしょにのせて、和菓子のように楽しむのも◎。ぜひいろいろな味わいを試してみて♪

「干さない干し柿」の作り方を動画でチェック！

（『オレンジページ 2025年 11/17号』より）

