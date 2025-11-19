キャンピングカー情報をはじめとして、キャンプや車中泊、バンライフなど、アウトドア&車旅の情報を配信しているWEBマガジン・DRIMOから、実際に車中泊やキャンピングカーを楽しんでいるライターによる記事をMOBYがご紹介します。※以降の記事内容および記事タイトルはDRIMOからの引用・参照です

岐阜県内には、「道の駅」に温泉施設が併設されているスポットが充実しています。

自然豊かなロケーションでゆったりと温まり、そのまま地元の味やお土産を楽しめるのが魅力です。

白山の麓から湧く美肌の湯、貸切風呂があるおしゃれな設計、リーズナブルな朝風呂、星空の下の露天風呂など、さまざまなタイプの温泉体験が勢揃い。

車旅と温泉好きにぴったりの、癒しと実用性が詰まったスポットをご紹介します。

※2025年9月5日時点で車中泊可能と確認済み（電話確認）

【白川村】道の駅 飛騨白山

大白川温泉「しらみずの湯」

標高およそ900mの高原に位置する「道の駅 飛騨白山」は、まるで空に近い温泉地のような静けさが魅力のスポットです。

施設内には、白山の豊かな自然から湧き出す源泉かけ流しの温泉があり、露天風呂からは四季折々の絶景が楽しめます。

また、足湯も設けられており、ドライブ途中の小休憩にもぴったり。

地元の山の幸を使った食事や、お土産も充実しており、癒しと食や買い物の楽しみを同時に味わえる道の駅です。

道の駅の基本情報

名称：道の駅 飛騨白山（ひだはくさん）

所在地：岐阜県大野郡白川村平瀬高ダイ516-62

TEL：05769-5-2230

車中泊：〇（静かで眠りやすく、駐車スペースあり。車中泊の実例あり）

駐車場：普通車36台＋大型車3台

トイレ：24時間利用可、ウォシュレット完備

温泉と施設の詳細

入浴施設：大白川温泉「しらみずの湯」

入浴料金：大人700円、小中学生400円、乳幼児無料

タオルの有無：タオル（販売）200円、バスタオル（レンタル）200円

営業時間：11:00～20:00（最終受付19:30）

定休日：水曜日・第2、第4火曜日（祝日営業、翌振替）

効能：神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、うちみ、慢性的な消化器病、痔疾、冷え性、疲労回復など

飲食・売店：軽食コーナー（そば・定食等、すったて汁、飛騨牛コロッケ、飛騨牛乳タピオカなどあり）、お土産多数

その他：足湯が24時間無料で利用可能。休憩処には白山についての展示あり

詳細はこちら▷大白川温泉「しらみずの湯」

利用者の口コミ・おすすめポイント

・冬季（12月1日～3月31日）は道の駅および足湯が休業（温泉施設の営業は要確認）

・軽食には、すったて汁や飛騨牛メニュー、期間限定の牛乳タピオカが人気。

・足湯は衣服を汚さず使える足湯ビニールが便利。

【高山市】道の駅 桜の郷 荘川

飛騨高山旅ガイド

その名の通り「荘川桜」で知られる桜の名所にある道の駅です。

春には満開の桜が訪れる人々を迎え、地元の食文化や手仕事に触れながら、心あたたまるひとときを過ごすことができます。

荘川そばをはじめとする郷土料理が堪能できる食事処や、地元産品が並ぶ直売所も充実しており、旅の途中で“人の温もり”に出会える場所として人気です。

道の駅の基本情報

名称：道の駅 桜の郷 荘川（さくらのさと しょうかわ）

所在地：岐阜県高山市荘川町猿丸88

TEL：05769-2-1030

車中泊：〇（車中泊の実例あり、迷惑をかけないよう配慮してください）

駐車場：普通車156台、大型車5台、身障者用2台

トイレ：24時間使用可

温泉と施設の詳細

入浴施設：飛騨荘川温泉 桜香の湯

入浴料金：大人730円、子供（4歳～小学生）310円、幼児無料

タオルの有無：無料貸出（フェイスタオル・バスタオル）

営業時間：10:00～20:30（最終受付20:00）※季節により変更あり

定休日：木曜日 ※臨時休館あり

効能：神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、打ち身など

飲食・売店：特産品販売施設「さくら」、地元産野菜や山菜、そば等を販売。

詳細はこちら▷桜香の湯

利用者の口コミ・おすすめポイント

・道の駅名称は「荘川桜」にちなんで名付けられている

・高速IC近くの良好なアクセス。

・特産品や地元食材の購入に便利な施設。

【郡上市】道の駅 古今伝授の里 やまと

道の駅 古今伝授の里 やまと

郡上の文化と歴史にふれられる、まるで“体験型ミュージアム”のような道の駅です。

郡上の伝統食「鶏ちゃん」や新鮮な山菜料理を味わえる飲食コーナーに加え、温泉施設「やまと温泉やすらぎ館」も併設。

読書スペースや図書館のようなコーナーもあり、静かに過ごしたい方にもおすすめです。

地元の学びと癒しが融合した、知的好奇心を刺激する道の駅です。

道の駅の基本情報

名称：道の駅 古今伝授の里 やまと（こきんでんじゅのさと やまと）

所在地：岐阜県郡上市大和町剣164

TEL：0575-88-2525

車中泊：〇（利用情報看板あり・迷惑をかけないよう配慮してください）

駐車場：普通車227台、大型車8台、身障者用8台

トイレ：情報未確認

温泉と施設の詳細

入浴施設：やまと温泉 やすらぎ館

入浴料金：大人（中学生以上）850円、小人（小学生）400円、幼児無料

タオルの有無：（有料）タオル、バスタオル、ナイロンタオル

営業時間：10:00～21:30（最終受付21:00）

定休日：火曜日（祝日の場合は翌平日）、年末年始（臨時休館あり）

効能：神経痛、筋肉痛、関節痛、打ち身、慢性消化器病、冷え性、健康増進

飲食・売店：くつろぎ広場に複数店舗（郷土料理店、レストラン、食堂、手づくりパン工房など）

詳細はこちら▷道の駅 古今伝授の里 やまと

利用者の口コミ・おすすめポイント

・無料の足湯（源泉掛け流し）あり

・ホテル「フェアフィールド・バイ・マリオット・岐阜郡上」が隣接（2020年開業）

・「鮎の塩焼き」や手作りパンが人気。

・自然豊かなくつろぎ広場でのんびりと過ごせます。

【下呂市】道の駅 馬瀬 美輝の里

美輝の里

馬瀬川の清流とともに、自然の恵みを感じられる静かな山里にあります。

特に人気なのが「美輝の里」と呼ばれる温泉施設。

美肌効果のあるアルカリ性の湯が特徴で、日々の疲れをじんわりと癒してくれます。

敷地内では地元産の食材を使った料理や、川魚の塩焼きなども味わえ、のんびりと過ごすには最適な場所。

四季折々の景観も美しく、訪れるたびに新たな発見がある道の駅です。

道の駅の基本情報

名称：道の駅 馬瀬 美輝の里（まぜ みきのさと）

所在地：岐阜県下呂市馬瀬西村1450

TEL：0576-47-2133

車中泊：〇（迷惑をかけないよう配慮してください）

駐車場：普通車49台、身障者用2台

トイレ：あり

温泉と施設の詳細

入浴施設：スパー美輝 美輝の里

入浴料金：大人900円、小人500円（ハッピーアワー19:00～大人700円、小人400円）

営業時間：10:30～21:30（最終受付21:00）

効能：神経痛・筋肉痛・関節痛・五十肩・運動麻痺・関節のこわばりなど

飲食・売店：レストラン（ランチ営業11:00～14:00、地元料理提供）。売店に温泉の素あり

通信環境：Wi-Fi表示あり

詳細はこちら▷道の駅 馬瀬 美輝の里

利用者の口コミ・おすすめポイント

・10種超の風呂＋サウナ・マッサージチェア等設備充実、大広間もあり、設備評価高い

・割引チケット（最大10%）利用可の場合あり（アソビュー等）

・釜風呂や箱むし、気泡浴、薬湯など趣向を凝らした設備が多く揃っていて満足。

・山道を通って行ったかいがある。

・釜風呂あり広い。マッサージチェアも快適。

【美濃加茂市】道の駅 みのかも

ぎふ清流里山公園

まるで自然公園のような広大な敷地を活かし、家族で楽しめる多彩な施設が揃った道の駅です。

地元の新鮮野菜が手に入る直売所や、地元グルメを味わえるレストランのほか、子どもが遊べる広場や四季の花々が彩る散策路も魅力のひとつ。

週末にはイベントも開催され、地元とのふれあいが自然と生まれる場になっています。

里山の魅力を丸ごと体験できる、遊び心あふれる道の駅です。

道の駅の基本情報

名称：道の駅 みのかも

所在地：岐阜県美濃加茂市山之上町2292-1

TEL：0574-23-0066

車中泊：◯ （ロケーションやアクセス良く車中泊に適との評価あり）

駐車場：普通車206台、大型車33台、身障者用20台

トイレ：24時間利用可能

温泉と施設の詳細

入浴施設：「里山の湯」

入浴料金：大人（中学生以上）720円、小人（4歳～小学生）360円

タオルの有無：フェイスタオル・バスタオル販売あり

営業時間：10:00～22:00（最終受付21:30）

定休日：なし

飲食・売店：売店「おんさい館」、直売所「青空市場」（地元農産品）、カフェ「tunagu cafe」

詳細はこちら▷ぎふ清流里山公園

利用者の口コミ・おすすめポイント

・足湯もあり

・広大な公園、充実した直売・食・体験施設あり

・特産品や地元農産物が豊富。

・里山公園で家族連れに人気。

・ゆったりした休憩に最適。

【揖斐川町】道の駅 星のふる里 ふじはし

道の駅 星のふる里 ふじはし

揖斐川町の奥地にひっそりと佇む“自然と星の楽園”です。

標高の高い立地ゆえに、夜には満天の星が広がり、天体観測スポットとしても知られています。

食事処では地元の山菜やジビエ料理など、山の恵みをふんだんに活かしたメニューが提供され、自然と味覚を同時に楽しめます。

静かに過ごしたい方や、星空に癒されたい方におすすめの隠れた名所です。

道の駅の基本情報

名称：道の駅 星のふる里 ふじはし（ほしのふるさと ふじはし）

所在地：岐阜県揖斐郡揖斐川町東横山264-1

TEL：0585-52-2020

車中泊：△（迷惑にならない様配慮してください）

駐車場：普通車120台、大型車9台、身障者用3台

トイレ：24時間使用可

温泉と施設の詳細

入浴施設：「藤橋の湯」

入浴料金：大人700円、小人（3歳以上12歳未満）400円

タオル有無： タオル販売 フェイスタオル220円

営業時間：4月～11月10:00～21:00（最終受付20:30）、12月～3月10:00～20:00（最終受付19:30）

休館日：木曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始

飲食・売店：特産物販売施設、レストラン「星のふる里」など

通信環境：フリーWi-Fiあり

詳細はこちら▷星のふる里ふじはし

利用者の口コミ・おすすめポイント

・天体観測地として有名、夜空が美しい環境

・地元名産の椎茸コロッケ、天ざるそば等が楽しめる。

・静かな自然環境と星空観察にぴったり。

まとめ

岐阜県の道の駅は、豊かな自然や温泉、地元グルメ、文化体験が楽しめる個性豊かなスポットが揃っています。

白山の絶景露天風呂から星空観察まで、癒しと発見に満ちた時間を過ごせるのが魅力です。

家族連れに嬉しい公園型の駅や、美肌の湯で知られる名湯もあり、どの世代にもおすすめ。

旅の途中に立ち寄るだけでなく、目的地としても価値ある道の駅ばかりです。