PEACH JOHN×Emily in Paris♡新作コラボコレクション登場
PEACH JOHNから、人気ドラマ『Emily in Paris』との待望のコラボコレクションが11月26日（水）より発売♡クラシカルでフェミニンなデザインを取り入れたブラ＆ショーツ、上質なパジャマ、ラメ入りカーディガン、ベロアトートバッグの全5型がラインナップ。ドラマの世界観を感じながら、ホリデーシーズンや日常に彩りを添えるアイテムです♪
華やかブラ＆ショーツでフェミニンに
「チュールフリルレースノンワイヤーブラ」は、ドットチュールとフリルでクラシカルな印象。
左サイドにはゴールドプレートで『Emily in Paris』ロゴ入り。ブラのサイズはB～Eカップ（UB65/70/75）、価格は3,900円（税込）。
お揃いのショーツはS/M/L展開で、アイボリー・ピンクブラウンの2色。フレンチフェミニンな雰囲気を楽しめます。
チュールフリルレースショーツ：1,800円（税込）
カラー：アイボリー、ピンクブラウン
上質パジャマでくつろぎの時間
「レース肌側起毛サテンシャツパジャマ」は、光沢あるサテンと肌側起毛であたたかく快適。ベージュカラーでワンサイズ展開、右襟にロゴ刺繡入り。
「ワンポイントレースベロアパジャマ」は、Vネックのカットレースとベロア素材でフェミニンに。左胸ポケットにロゴ刺繡とゴールドプレート付き、価格は6,500円（税込）。
ラメカーディガン＆トートで華やかさUP
「ホイップリーツイードラメカーディガン」は、柔らかなチェック柄フェザーヤーンにラメ入り糸、ゴールドボタンで高級感を演出。左ポケットにロゴプレート付き、ワンサイズで5,900円（税込）。
「ベロアリボントートバッグ」は、ノートパソコンやA4ファイルが収納可能。ビッグリボンとパールがポイント、カラーはブラックと新色ベージュ。価格は3,300円（税込）。
PEACH JOHNのコラボで日常に華やぎを♡
PEACH JOHNと『Emily in Paris』のコラボコレクションは、フェミニンでクラシカルなデザインが魅力♡
チュールブラ＆ショーツ、光沢サテンやベロアのパジャマ、ラメカーディガン、ベロアトートバッグまで全5型で展開。
ドラマの世界観を感じながら、ホリデーシーズンや日常に華やかさをプラスできるアイテムです♪