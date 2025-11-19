PEACH JOHN×Emily in Paris♡新作コラボコレクション登場

PEACH JOHNから、人気ドラマ『Emily in Paris』との待望のコラボコレクションが11月26日（水）より発売♡クラシカルでフェミニンなデザインを取り入れたブラ＆ショーツ、上質なパジャマ、ラメ入りカーディガン、ベロアトートバッグの全5型がラインナップ。ドラマの世界観を感じながら、ホリデーシーズンや日常に彩りを添えるアイテムです♪

華やかブラ＆ショーツでフェミニンに

「チュールフリルレースノンワイヤーブラ」は、ドットチュールとフリルでクラシカルな印象。

左サイドにはゴールドプレートで『Emily in Paris』ロゴ入り。ブラのサイズはB～Eカップ（UB65/70/75）、価格は3,900円（税込）。

お揃いのショーツはS/M/L展開で、アイボリー・ピンクブラウンの2色。フレンチフェミニンな雰囲気を楽しめます。

チュールフリルレースショーツ：1,800円（税込）

カラー：アイボリー、ピンクブラウン

H&M Studioのホリデー♡華やか36型限定カプセルコレクション

上質パジャマでくつろぎの時間

「レース肌側起毛サテンシャツパジャマ」は、光沢あるサテンと肌側起毛であたたかく快適。ベージュカラーでワンサイズ展開、右襟にロゴ刺繡入り。

「ワンポイントレースベロアパジャマ」は、Vネックのカットレースとベロア素材でフェミニンに。左胸ポケットにロゴ刺繡とゴールドプレート付き、価格は6,500円（税込）。

ラメカーディガン＆トートで華やかさUP

「ホイップリーツイードラメカーディガン」は、柔らかなチェック柄フェザーヤーンにラメ入り糸、ゴールドボタンで高級感を演出。左ポケットにロゴプレート付き、ワンサイズで5,900円（税込）。

「ベロアリボントートバッグ」は、ノートパソコンやA4ファイルが収納可能。ビッグリボンとパールがポイント、カラーはブラックと新色ベージュ。価格は3,300円（税込）。

PEACH JOHNのコラボで日常に華やぎを♡

PEACH JOHNと『Emily in Paris』のコラボコレクションは、フェミニンでクラシカルなデザインが魅力♡

チュールブラ＆ショーツ、光沢サテンやベロアのパジャマ、ラメカーディガン、ベロアトートバッグまで全5型で展開。

ドラマの世界観を感じながら、ホリデーシーズンや日常に華やかさをプラスできるアイテムです♪