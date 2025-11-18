この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

小林至氏「これは14球団への布石ではない」NPB公式声明の裏にある既存球団の猛反対

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

小林至氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【プロ野球14球団構想】オイシックス新潟&ハヤテの存在意義／球団拡張に他球団は猛反対？」と題した動画を公開。今季からファーム・リーグに参入したオイシックス新潟アルビレックスBCとくふうハヤテベンチャーズ静岡の存在意義を解説し、プロ野球の球団拡張が進まない背景にある構造的な問題を指摘した。



動画で小林氏は、2球団がファームに参入した主な目的は、イースタン7球団、ウエスタン5球団という「奇数問題の是正」にあると説明。楽天が参入した2005年から約20年間、試合のない球団が常に出る非効率な状態が続いていたが、既存球団の誰もが年間1億円近く増加する遠征費を嫌い、リーグ間の移動を拒否してきたという。この長年の課題を解決するために、今回の新規参入が実現したと背景を語った。



一方で、この動きが「1軍の14球団構想への布石ではない」とNPBが公式声明を出したことに触れる。小林氏はその背景に「12球団とも球団拡張には反対」という既存球団の強い意向があると指摘する。反対の理由は「要はカニバる（食い合う）から」というもので、ファンやスポンサーという限られたパイを分け合うことへの懸念が根強いと解説した。球団拡張には規約上「4分の3（9球団）の賛成が必要」だが、現状では「絶対取れない」と断言。これが、球界が12球団制から動けない大きな要因であるとした。



小林氏は、NPBの建前とは裏腹に、今回のファーム参入は「事実上の実証実験」であると自身の見解を示す。2球団の経営が軌道に乗れば、球団拡張への機運が高まる可能性に期待を寄せつつも、既存球団の抵抗という大きな壁が存在するプロ野球界の現状を浮き彫りにした。