メリーチョコレートの新章バレンタイン♡闇夜の迷宮が贈る物語チョコ

メリーチョコレートが手がける話題のブランド「ナハトラビュリント」が、バレンタインに向けて2025年12月23日（火）より公式オンラインショップで予約スタート。発売前からSNSで注目を集めた幻想的な世界観は、少女リザが闇夜の迷宮を旅する物語を軸に展開されます。2026年1月上旬からは全国百貨店や量販店でも販売され、第二章となる今回は“海に眠る帝国と秘宝”をテーマにした神秘的なラインナップが登場♡

物語が進む第二章のテーマは“海と秘宝”

メアレスミュートス（海の神話）

メアレスリード（海の歌声）

第二章となる今年の「ナハトラビュリント」は、リザが海底に眠る帝国の秘宝「オリハルコン」を探す冒険が描かれます。

古城で手に入れた「神話」「魔導書」「調合書」が新たな鍵となり、光と影が交錯する海のファンタジーへ誘う世界観が魅力。

ラインナップには、海底帝国をイメージした「メアレスミュートス」（12個入 2,916円）、シーソルトを効かせた「メアレスリード」（92g 2,376円）など、物語に登場する世界を投影したチョコレートが。

食べるたびにストーリーの一片が思い浮かぶような仕掛けが詰まっています。

幻想世界を閉じ込めた多彩なラインナップ

ゲハイメ・メディチーン（秘薬）

ヴァールフィッシュ（鯨）

コンパス（羅針盤）

マーギシェ・フェーダー（魔法の羽ペン）

シュテルン（星）

ムッシェルシャーレ（貝殻）

可愛さだけでなく“意味を持つ”パッケージデザインも魅力のシリーズ。

今年は魔法生物の秘薬を表現した「ゲハイメ・メディチーン」（6個入 1,620円）、満月の洋上を閉じ込めた「ヴァールフィッシュ」（6個入 864円）、運命の航路を示す「コンパス」（4個入 864円）など。

物語のアイテムがそのまま形になったような世界観が広がります。

さらに、羽ペンを象った「マーギシェ・フェーダー」（7個入 972円）、光輝く星を閉じ込めた「シュテルン」（9個入 1,404円）。

そして人魚の涙を表現した「ムッシェルシャーレ」（85g 1,296円）まで、多様な“章”を味わえる構成に。贈る相手のイメージに合わせて選べるのも嬉しいポイントです♪

物語とチョコが交差する特別な季節へ♡

今年の「ナハトラビュリント」は、チョコレートでありながら一冊の小説のようにストーリーが進む、唯一無二のバレンタインシリーズ。

公式オンラインショップでは12月23日（火）から予約が始まり、百貨店での展開は2026年1月上旬から順次スタートします。

幻想的な世界観に浸れるだけでなく、パッケージもコレクションしたくなる美しさ。大切な人へのギフトにも、自分の心を満たすご褒美にもぴったりです。