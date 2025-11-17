この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

実業家のマイキー佐野氏が断言！日本だけ見ていない肥満治療薬マネーの攻防『乗り遅れるな！なぜか日本人だけ全く注目していない〇〇業界について解説します』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

話題のYouTube動画『乗り遅れるな！なぜか日本人だけ全く注目していない〇〇業界について解説します』では、実業家のマイキー佐野氏が、肥満治療薬を軸にした医療業界の大きな動きを取り上げている。AIやEVに話題が偏る一方、Eli LillyとNovo Nordiskが独占状態にあるこの分野で、「日本だけが注目していない」と警鐘を鳴らしつつ、買収戦の焦点となっているスタートアップ・Meseraの重要性を解説した。



Meseraは、遺伝子・代謝データを用いて投与量や副作用リスクを個別最適化する技術を持ち、週1回投与が一般的だった肥満治療薬を「月1回レベルに引き下げ得る」可能性を秘めていると紹介される。高齢者など投与リスクが大きい層への対応力も高まり、個別化医療の象徴的存在になりつつある点が強調された。



こうした技術をめぐり、現在PfizerとNovo Nordiskが激しく競り合っている。Pfizerは一度撤退した肥満治療市場へ買収を通じて再参入する狙いがあり、株価下落からの巻き返しのためにもMeseraが必要だとされる。一方、Novo Nordiskは既存の成功製品に加えてMeseraの技術を組み込みたい思惑があり、100億ドル超という大型オファーを提示。条件面ではNovo Nordiskが優勢とされ、Pfizerの提示額引き上げも及ばない状況が語られる。



Meseraの時価総額は約76億ドルで、1年で約3倍に膨らんだ成長性が買収戦をさらに加速させているという。交渉は訴訟にも発展しており、どの企業が買収するかによって、PfizerやNovo Nordisk、さらにはEli Lillyの立ち位置まで変わり得ると指摘された。



動画後半では、投与経路の違いがサプライチェーンに与える影響、原料薬価格をめぐる政策動向など、業界構造に直結する論点も取り上げられる。また佐野氏は、肥満治療薬市場の根底には「努力できない層ほど依存しやすい」という需要構造があると述べ、「サボる人向けビジネスは成長し続ける」とビジネス視点の考察も述べている。



Meseraをめぐる買収戦、政策の変化、そして肥満治療薬市場の需給構造を一度に把握できる内容であり、医療セクターの動向を知りたい人にとって有用な指針となるはずだ。