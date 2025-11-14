gelato pique×山田涼介、冬の癒やしコレクション登場♡
やわらかな素材と癒やしのデザインで人気の「gelato pique(ジェラートピケ)」から、山田涼介さんを迎えたスペシャルな2025年冬コレクションが登場♡特設ページは2025年11月14日(金)12時より公開され、最新ビジュアルやムービーも一斉に披露されます。ベアモチーフやノルディック柄など、心まであたたまるラインアップは自分用にもギフトにも最適です。
SNOW BEARほか冬限定デザインに注目
レディース
2BORDER SERIES
メンズ
メンズ
メンズ
レディース
レディース
レディース
冬らしいあたたかさを楽しめる「SNOW BEAR SERIES」は、すでに発売中の人気ライン。
ジャガードで描かれたベアモチーフとボリュームのあるショールカラーが特徴で、胸元にはロゴのサガラ刺繍が添えられています。
HOMMEの「ジェラートスノーベアジャガードショールカーディガン」は税込13,530円で、M・Lの2サイズ展開。カラーはネイビーで、レディースはアイボリー／ネイビーが揃い、お揃いコーデも楽しめます♡
また、ジェラート素材が心地よい「2BORDER SERIES」も登場。
HOMMEの「ジェラート2ボーダープルオーバー」は税込8,140円で、ミント／ネイビー／オンライン限定のグレーを展開。ゆったりシルエットでリラックスタイムにぴったりです。
ツーハッチのランジェリーで叶える、自分へのご褒美♡ホリデーコレクション2025
ギフトにも最適なパウダー＆ノルディック
POWDER LOGO SERIES
POWDER LOGO SERIES
さらりとした“パウダー”素材を用いた「POWDER LOGO SERIES」は、オンラインストアとUSAGI ONLINE、MASH STOREで予約販売中。
直営店では12月26日(金)発売予定です。H
OMMEの「パウダーロゴジャガードプルオーバー＆ロングパンツセット」は税込14,850円。
アイボリーとチャコールグレーの2色で、アーチロゴのトップスと細ボーダーのパンツが大人のシンプル感を演出します。
さらに、雪の休日をイメージした「FAIR ISLE SERIES」は予約受付中で、直営店では11月26日(水)から発売。
フレンチブルドッグとトイプードルをあしらったノルディック柄が可愛らしく、HOMMEの「パウダーノルディックDOGジャガードカウチン」は税込12,980円。
「パウダーノルディックロングパンツ」は税込9,900円で、どちらもアイボリー／ネイビー展開です。サガラ刺繍の立体感も遊び心たっぷり♪
冬の癒やしを叶える特別なコレクション
山田涼介さんが魅せる「GELATO PIQUE 2025 WINTER HOLIDAY COLLECTION」は、この冬のリラックスタイルをより心地よく、より特別にしてくれるアイテムばかり。
発売日がシリーズごとに異なるため、気になる方は特設ページやオンラインストアを早めにチェックしておくのがおすすめです。大切な人へのプレゼントにも、自分へのご褒美にもぴったり♡