105人が“海外大”現役合格！離島から世界を目指す「広島県立 広島叡智学園中学校・高等学校」THE名門校
毎週土曜午前10時30分からは、名門校の知られざる姿を、生徒や親、教師など、さまざまな視点を通して紐解く情報ドキュメンタリー「THE 名門校 日本全国すごい学校名鑑」（ＢＳテレ東）を放送！ 「名門とはいったい何か？」常識を打ち破る教育現場に密着する。
【番組内容】
【テレビ学校訪問……広島県立広島叡智学園中学校・高等学校】
▼瀬戸内海の離島「大崎上島」にある広島県立の中高一貫共学校
▼全校生徒数255人
▼25年春の大学合格実績は、国公立大36人、海外大105人など
▼ペンシルベニア大学、カリフォルニア大学など約3割が世界ランク50位の海外大学に合格
▼寮は1棟10人ずつの共同生活
▼教室棟の教室は、壁に囲まれずオープンな学習環境が整備
▼図書メディアセンターは朝8時35分から夜9時30分まで開放され、自習に集中する生徒も
▼国際バカロレア教育で国際基準に沿ったプログラム学習を推進
▼高校生の数学の授業はすべて英語で実施
▼力を入れる学習「概念的理解」とは一体？
＜フィリピン留学をきっかけに決意を新たに！＞
▼親元を離れて5年目、子ども教育の道を目指す高校2年生に密着
▼島の子ども達のために「ハロウィンイベント」を開催！果たして成功なるか？
