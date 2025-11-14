打者として55本塁打、投手として防御率2.87

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、全米野球記者協会の投票で選出されるナ・リーグの最優秀選手賞（MVP）を満票で受賞した。3年連続は2001〜2004年のバリー・ボンズ以来2人目で、4度はボンズの7度に次ぐ歴代単独2位となった。中継には妻・真美子さん、愛犬のデコピンも共に出演。3人でハグして喜びを分かち合った。司会者は大人しいデコピンに思わず称賛を送った。

大谷が2度目の受賞となった23年、中継でデコピンが初登場。翌24年には真美子さんも出演していた。デコピンはこれで3年連続の登場となった。受賞の瞬間は笑顔で、デコピンを真ん中にして3人でハグ。喜びを分かち合い、大谷はデコピンにキスした。デコピンは一時、ソファーから“逃走”。前回も逃げ出したシーンが話題になっていたが、その後は再びソファーに戻り、静かに座っていた。

インタビューではデコピンにも話が及び、司会者が「ご褒美はあるんですか」と質問。これに大谷は「ハハハ」と高笑い。嬉しそうだった。中継の間、真美子さんになでられながら終始落ち着いた態度だった愛犬。司会者も「お行儀が良かったですね」と称えていた。

大谷は今季、打者として自己最多の55本塁打に加え102打点、打率.282、OPS1.014をマーク。6月には投手復帰を果たし、14試合で1勝1敗、防御率2.87の成績を残した。56本塁打、132打点でリーグ2冠のカイル・シュワーバー外野手（フィリーズ）、43本塁打、105打点、38盗塁のフアン・ソト外野手（メッツ）を抑えた。

MVPは全米野球記者協会所属の記者30人の投票で決定。大谷はエンゼルス時代の2021、2023年、ドジャース移籍1年目の昨年もMVPを受賞。過去3度はいずれも満票だった。



