ジョンマスターオーガニックから、ブランド初の水性フレグランスが登場！

”世界を飾らない美しさで満たす”をスローガンに掲げるジョンマスターオーガニックは11月13日、「holiday collection」にてブランド初となる水性フラグランスを数量限定で発売します。

常に香りを大切にしてきたジョンマスターオーガニックはブランド初の調香師を迎え、フレグランスをリリース。美しい香りの創り手として新進気鋭の調香師、ルーク・マルヴィー氏を抜擢しました。

ブランド発祥の地、アメリカにルーツをもつルークは世界的に著名なジェローム・エピネット氏のもとで修業を積んだ若手実力派です。

類まれな嗅覚センスのルーク・マルヴィー氏がユニークな感性で生み出すフレグランス。ジョンマスターオーガニックの新しい香りの世界のはじまりです。

■ジョンマスターオーガニックだけの、特別な2つの香り

新進気鋭の調香師ルーク・マルヴィーがワンダーランドへ導くために創った、ジョンマスターオーガニックだけの特別な2つの香り

POINT1, 肌にやさしい水性フレグランス2種がホリデー限定パッケージで登場

モミの木を思わせるフォレストグリーンのボトル。外箱には創造を乗せる馬、光の種を運ぶ鳥が描かれたホリデー仕様。楽しいホリデーのイベントを嗅覚のアルバムに残すために華やぎと落ち着きが重なるパープルフラワーと爽やかなハーバルウッディのアロマティックウッズという香調を創作。ブランド初となる肌にやさしい水性フレグランスです。

POINT2, 香りの変化や奥行きまで楽しめる本格的なオードパルファン仕様

アルコールベースではなく、ウォーターベースでつくられた水性フレグランス。香料をレシチンカプセルに閉じ込める処方を採用。香りの変化や奥行きを長時間楽しめる本格的なオードパルファン仕様です。

POINT3, 保湿力を備えたスキンケア発想のフレグランス

アルコールによる乾燥や刺激感のない、スキンケア発想のフレグランス。ホリデー限定の2種類の植物由来香料にカニナバラ果実エキスやラベンダー花エキスなどのオーガニック保湿成分を配合し、肌をしっとり保ちます。

◇美しい香りの創り手新進気鋭の調香師ルーク・マルヴィー

LUKE MALVEY（ルーク・マルヴィー）

1995年アメリカ・ニュージャージー州生まれ。 化学工学を学んだ後、2017年にフランスの歴史ある香料会社に入社。ナチュラル原料と出会い、フレグランスの世界に魅了され、調香師の道へ踏み出す。フレグランスの聖地、グラースにある調香師学校で調香を学び、経験を積んだ後、世界的に著名な調香師ジェローム・エピネットに師事。嗅覚のセンスと調香の技術を高める。フランスで受けた本格的な調香教育と、アメリカン・クラッシックの美学を育んだ出身地アメリカのバックグラウンドを生かし、あえて型にはまらない自分だけのスタイルでフレグランス界に新風を吹き込んでいる。その類まれな才能を見込まれ、ジョンマスターオーガニックのパフューマーに抜擢される。

■商品概要

11月13日発売

「アクアパフューム（ パープルフラワー）/ （ アロマティックウッズ）」各27mL 5,280円

（エボル）