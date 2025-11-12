“GRヤリス”より安い!? 全長4.4m級の「格安“4WD”スーパーカー」がスゴい！ ランボルギーニ譲りの「V10」×6速MT搭載！ 「525馬力」のアウディ「R8」英国オークション登場

アウディが誇る最後のアナログスーパーカー

英国のオンラインオークションサイト「Collecting Cars」において、2009年式アウディ「R8 5.2 FSI クワトロ」が出品され、落札されました。

このR8は、5.2リッターV10自然吸気エンジンと6速MTを組み合わせた、今では極めて貴重な一台です。

3万6000ポンドで落札された2009年式アウディ「R8 5.2 FSI クワトロ」（Photo:Collecting cars）

【画像】超カッコイイ！ これが「格安“4WD”スーパーカー」です！（40枚）

アウディR8は、2006年に登場した同ブランド初の量産ミドシップスーパーカーです。アルミスペースフレーム構造を採用し、軽量かつ高剛性なボディと、四輪駆動システム「クワトロ」により高い安定性を誇ります。

登場当初は4.2リッターV8エンジンを搭載したモデルが主力でしたが、後にランボルギーニ「ガヤルド」と同系統の5.2リッターV10エンジンを搭載した「R8 5.2 FSI クワトロ」が追加されました。最高出力は525馬力・最大トルクは530Nmを発揮。0-100km／h加速はわずか3.9秒、最高速度は315km／hに達します。

今回落札された個体は、希少な6速マニュアルトランスミッションを搭載する仕様。電子制御の介入が最小限に抑えられた、まさに“最後のアナログスーパーカー”と呼ぶにふさわしいモデルです。

ボディサイズは全長4435mm×全幅1930mm×全高1252mm、ホイールベース2650mm。低く構えたスタンスとショートオーバーハングのデザインが、精密なハンドリングを実現しています。駆動方式はフルタイム4WDのクワトロで、強大なパワーを路面に的確に伝えます。

エクステリアは「デイトナグレー」のボディにシルバーのサイドブレードを組み合わせた精悍な仕様。

インテリアはブラックレザーにシルバー調トリムを採用し、バング＆オルフセン製サウンドシステムや前後パーキングアシスト、クルーズコントロール、シートヒーターなどを装備。さらにケンウッド製の最新インフォテインメントシステムにより、Apple CarPlayにも対応しています。

足まわりには19インチのツイン5スポークホイールとブレンボ製ブレーキを採用し、電子制御サスペンション「アウディ・マグネティックライド」によって、路面状況に応じた減衰力を瞬時に制御。快適性とハンドリングを高次元で両立させています。

走行距離は約7万8000マイル。2025年にはエンジンオイルや冷却系、ブレーキなどに約1万ポンド（約200万円）のメンテナンスが施され、外装にはセラミックコーティングも施工済み。年式を感じさせない美しい状態を維持しています。

※ ※ ※

オークションでは最終的に3万6000ポンド（約724万円）で落札されました。V10エンジンと6速MTを組み合わせたスーパーカーとしては、破格ともいえる価格です。

ちなみに、英国で限定販売されたトヨタ「GRヤリス Aero Performance」の販売価格は約4万8995ポンド（日本円で約972万円）。

つまり、このR8はGRヤリスより安く買えるV10スーパーカーとしても注目を集めました。