寒くなってくると気になるのが、乾燥。その対策の最前線を取材しました。

【写真を見る】スマホの操作も可能！手袋タイプの保湿シート

都市部でも紅葉の色づきが加速へ

井上貴博キャスター:

夏が暑く、台風の上陸が少ない年は紅葉が綺麗だと言われています。今年はまさにその条件が合致したシーズンになりそうです。



紅葉の色づきが加速するには、最低気温の目安が8度以下になることが必要ですが、東京はすでに最低気温が8℃前後まで下がってきています。





一方、福岡は8度を上回る日が続いていますが、来週頃から8〜9℃になっていくとみられています。

ウェザーニュースの予報によると、「明治神宮外苑のいちょう並木」は11日時点で全体の4割ほど色づきが進んでいて、見ごろは23日頃からということです。

北海道札幌市にある紅葉の名所「サッポロファクトリー レンガ館」の蔦紅葉はすでに紅葉の見頃を迎えています。天候にもよりますが、今週いっぱい楽しめそうだということです。

井上キャスター:

本格的な紅葉シーズンとともに乾燥の季節もやってきました。乾燥対策はしていますか?

令和ロマン 松井ケムリさん:

仕事柄、喉を大切にしているので加湿器を使用しています。暖房をつけるとさらに乾燥するので、そのときは暖房と加湿器をガンガンに使って、暑くてムシムシして、まるで熱帯雨林のようになってしまいます。

井上キャスター:

テックマークジャパン 総合家電エンジニアの本多宏行さんによると、「加湿器には4つのタイプがある。用途に応じて選択を」と言います。

本多さんに4つのタイプのメリットとデメリットを聞きました。

【加湿器のタイプ】

＜超音波式＞

・水を超音波振動で細かいミスト状に

・電気代が安くコンパクト

・こまめな手入れが必要

・加湿範囲が狭い

・デスク・書斎などに



＜気化式＞

・加湿フィルターに風を当てて放出

・電気代が安い

・加湿力は弱い

・音が大きい

・吹き出し口が熱くならないので、子ども部屋などに

＜スチーム式＞

・加熱した蒸気を放出

・短時間で湿度UP

・熱い蒸気に要注意

・寝室などに



＜ハイブリッド式＞

・加湿フィルターに温風を当て放出

・パワフル、ミスト量が多い

・電気代が高い

・リビングなどに



部屋の大きさや用途によって、使い分けるといいということです。

令和ロマン 松井ケムリさん:

私も空気清浄機に付いてるタイプなど、部屋によって使い分けています。スチームは便利ですが水道水を入れると、使用後に水垢がつくのでメンテナンスが必要ですね。

手荒れで感染症のリスク増 手洗いの後は保湿を

井上キャスター:

さらに保湿も大事です。

野村皮膚科医院の野村有子院長は、「手洗い・消毒・加湿だけでなくハンドケアも感染対策には重要」と言います。

“手荒れ”は細かい傷が生じている状態です。その傷に細菌やウイルスが付着すると、感染のおそれがあるので洗い流し、そのあとに保湿をしっかりするといいということです。

今年はミニサイズ＆チャーム式のハンドクリームがトレンドのようです。1年で使い終わらない場合もあるので、小さいサイズが人気なのだということです。

ハンドクリームを塗ったあと、しばらくベタベタした状態になってしまいますが、それを解決できるハンドクリームがあります。



「セラミュ ハンドジェリー（660円）」は、塗った後にすぐにスマホを触れたり、細かい作業ができるということです。

==========

＜プロフィール＞

令和ロマン 松井ケムリさん

お笑い芸人

1993年生まれ 慶應義塾大学法学部卒業

M-1グランプリ2023・2024 史上初の連覇達成