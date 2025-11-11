µ­¼Ô²ñ¸«¤¹¤ë¸¶¹ð¤Î½÷À­¡á11Æü¸á¸å¡¢¹­Åç»ÔÃæ¶è

¡¡Ãæ³Ø¡¢¹â¹»»þÂå¤ÎÉô³èÆ°¤Î³°Éô¥³¡¼¥Á¤«¤éÄ¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëÀ­²Ã³²¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñÃÏÊý¤Ë½»¤à20Âå½÷À­¤¬¥³¡¼¥Á¤ËÂÐ¤·1100Ëü±ß¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¡¢Ãæ¹ñÃÏÊý¤ÎºÛÈ½½ê¤ËÄóÁÊ¤·¤¿¡£4ÆüÉÕ¡£½÷À­¤äÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤¬11Æü¡¢¹­Åç»ÔÆâ¤Çµ­¼Ô²ñ¸«¤·ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£

¡¡ÁÊ¾õ¤äÊÛ¸î»Î¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½÷À­¤Ï13ºÐ¤Î»þ¤Ë¥³¡¼¥Á¤«¤é¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ò¤µ¤ì¤ëºÝ¡¢ÂÎ¤ò¿¨¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¤Î¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤µ¤ì¤¿¡£14ºÐ°Ê¹ß¤ÏÂ¿¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤êÀ­¸ò¤ò¶¯Í×¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢À­²Ã³²¤ò¼õ¤±¤¿¡£½÷À­¤Ïº£Ç¯¤ËÆþ¤ê¿´Åª³°½ý¸å¥¹¥È¥ì¥¹¾ã³²¡ÊPTSD¡Ë¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢¸½ºßµÙ¿¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£