¡¡Ãæ³Ø¡¢¹â¹»»þÂå¤ÎÉô³èÆ°¤Î³°Éô¥³¡¼¥Á¤«¤éÄ¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëÀ²Ã³²¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñÃÏÊý¤Ë½»¤à20Âå½÷À¤¬¥³¡¼¥Á¤ËÂÐ¤·1100Ëü±ß¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¡¢Ãæ¹ñÃÏÊý¤ÎºÛÈ½½ê¤ËÄóÁÊ¤·¤¿¡£4ÆüÉÕ¡£½÷À¤äÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤¬11Æü¡¢¹Åç»ÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÁÊ¾õ¤äÊÛ¸î»Î¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½÷À¤Ï13ºÐ¤Î»þ¤Ë¥³¡¼¥Á¤«¤é¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ò¤µ¤ì¤ëºÝ¡¢ÂÎ¤ò¿¨¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¤Î¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤µ¤ì¤¿¡£14ºÐ°Ê¹ß¤ÏÂ¿¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤êÀ¸ò¤ò¶¯Í×¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢À²Ã³²¤ò¼õ¤±¤¿¡£½÷À¤Ïº£Ç¯¤ËÆþ¤ê¿´Åª³°½ý¸å¥¹¥È¥ì¥¹¾ã³²¡ÊPTSD¡Ë¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢¸½ºßµÙ¿¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£