3¥«·îÃå¤±Â³¤±¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥ê¥ó¥°¡ÖOura Ring 4¡×¡£²èÌÌ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤¬ºÇÂç¤ÎÍøÅÀ¤«¤â
¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤ËÂ³¤¯¥¦¥¨¥¢¥é¥Ö¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤È¤·¤Æ¡¢ÉáµÚ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥ê¥ó¥°¡£2025Ç¯¤Ï¿·¤·¤¤¥á¡¼¥«¡¼¤¬Â³¡¹¤È»²Æþ¤·¡¢ÁªÂò»è¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»Å»öÊÁ¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÀ½ÉÊ¤ò»î¤·¤¿É®¼Ô¤¬¡Ö¤³¤ì¤À¡ª¡×¤È·è¤á¤Æ¹ØÆþ¤·¡¢»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡ÖOura Ring 4¡×¤Ç¤¹¡£
¢¥Oura Ring 4¤Ï5Ëü2800±ß¡Á¡£¥«¥é¡¼¤Ï6¿§¤«¤éÁª¤Ù¤ë
Â¼¸µÀµ¹ä¡Ãi¥â¡¼¥É¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿1999Ç¯¤«¤é¥â¥Ð¥¤¥ë¶È³¦¤ò¼èºà¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»¨»ï¤äWeb¥á¥Ç¥£¥¢¤Ëµ»ö¤ò´ó¹Æ¡£2005Ç¯¤ËÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥´¡¼¥º¡×¤òÀßÎ©¡£¥¹¥Þ¥Û´ØÏ¢¤Î½ñÀÒ¡¦¥à¥Ã¥¯¤ÎÊÔ½¸¤Ë¤â·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Oura Ring¤Ï¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÈ¯¾Í¤Ç¡¢2015Ç¯¤Ë¿çÌ²¥È¥é¥Ã¥«¡¼¤È¤·¤Æ½éÂå¥â¥Ç¥ë¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¡¢»Ô¾ì¤òÀ¤³¦¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä´ºº²ñ¼Ò¤¬2023Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¤³¦»Ô¾ì¤Ç¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥ê¥ó¥°¤Î¥·¥§¥¢¤ÏÌó80¡ó¤Ç1°Ì¡£¤ª¤½¤é¤¯¸½ºß¤â¡¢¤¢¤È¤«¤é»²Æþ¤·¤¿Â¾¼Ò¤òÂç¤¤¯°ú¤Î¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
ºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤ÎOura Ring 4¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï7·î17Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£É®¼Ô¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¹ØÆþ¤·¡¢8·î13Æü¤«¤é»È¤¤»Ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤â¤Ê¤¯3¤«·î·Ð¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤Ëµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¥É®¼Ô¤Ï¥·¥ë¥Ð¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë
É®¼Ô¤Ïº£Ç¯61ºÐ¡£¤Þ¤À¹âÎð¼Ô¤È¤¤¤¦¼«³Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Âç¤¤ÊÉÂµ¤¤Î·Ð¸³¤â¤¢¤ê¡¢·ò¹¯¤Ëµ¤¤ò»È¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤À¤Âå¤Ç¤¹¡£Apple Watch¤äGoogle Pixel Watch¤Ê¤É¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Oura Ring¤Î¤Û¤¦¤¬¼«Ê¬¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢Oura Ring 4¤Îµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¤Û¤ÜÀßÄêÉÔÍ×¤Ç´ÊÃ±¤Ë»È¤¤¤³¤Ê¤»¤ë
Oura Ring 4¤ÏiPhone¡¢Android¤Î¤É¤Á¤é¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢É®¼Ô¤ÏiPhone 16 Pro¤ÈÀÜÂ³¤µ¤»¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£iPhone¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤¿¡ÖOura¡×¥¢¥×¥ê¤òµ¯Æ°¤·¡¢²èÌÌ¤Î°ÆÆâ¤Ë½¾¤¦¤À¤±¤Ç»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÌÂ¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Èµ²±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¥iPhone 16 Pro¤ÈÀÜÂ³¤µ¤»¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë
Â¿¾¯ÌÌÅÝ¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î²ÃÆþ¡£Oura Ring¤Ï¡ÖOura¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×¡×¡Ê·î³Û999±ß¤Þ¤¿¤ÏÇ¯³Û1Ëü1800±ß¡Ë¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤ÊÂ¬Äê·ë²Ì¤ò¸«¤é¤ì¡¢¼«Ê¬¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬ÆÉ¤á¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£²ÃÆþ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â»È¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡¢¿çÌ²¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Î¥¹¥³¥¢¤Ê¤É¡¢ºÇÄã¸Â¤Î¥Ç¡¼¥¿¤·¤«É½¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Ø¤Î²ÃÆþ¤òÁ°Äó¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²ÃÆþ¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢½»½ê¤ä»áÌ¾¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¾ðÊó¤Ê¤É¤ÎÆþÎÏ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¥¡ÖOura¡×¥¢¥×¥ê¤Ç½é´üÀßÄê¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Ø¤Î²ÃÆþ¤ËÆ³¤«¤ì¤ë¡£»È¤¦¤Î¤Ë¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤Ï·çÅÀ¤È¤â¸À¤¨¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾Ü¤·¤¤¥Ç¡¼¥¿¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Í¥°ÌÀ¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£1¤«·î¤ÏÌµÎÁ¤Ç»î¤»¤ë
¤¢¤È¤Ï¡¢»ÈÍÑÌÜÅª¤Ê¤É¡¢´ÊÃ±¤Ê¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤¿¤À¤±¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤Ç¤Ï¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Î¼«Æ°¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤ä¡¢°Û¾ï¤¬¸¡ÃÎ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤ÎÄÌÃÎ¡¢¥ï¡¼¥¯¥¢¥¦¥È¤ÎÌÜÉ¸¤ä¼«Æ°¸¡½Ð¤ÎÀßÄê¤Ê¤É¡¢¤¢¤ì¤³¤ìÀßÄê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Oura Ring 4¤Ï½¼ÅÅ¤·¤Æ»Ø¤ËÃå¤±¤ë¤À¤±¤ÇOK¡ª
¢¥²èÌÌ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤Ç½é´üÀßÄê¤Ï´°Î»
¢£Ãå¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë
Oura Ring¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥ê¥ó¥°¤ÎºÇÂç¤ÎÍøÅÀ¤Ï¡¢Ãå¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤¤¤¤¤³¤È¡£ËÉ¿å¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ê¤òÀö¤¦¤È¤¤â¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ë¤È¤¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÇOK¡ª Ãå¤±¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¿²¤ë¤È¿çÌ²¤¬¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
É®¼Ô¤¬Oura Ring 4¤ò»È¤¤»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï²Æ¡£³¤¤Ç±Ë¤¤¤À¤ê¡¢¥·¥å¥Î¡¼¥±¥ê¥ó¥°¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤âÃå¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³°¤¹¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¹Í¤¨¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Àµ¤·¤¤¤«¤â¡£Oura Ring¤Ï°ìÈÌÅª¤Ê»ØÎØ¤è¤ê¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ôÆüÃå¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤Î¾õÂÖ¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³¤¿å¤ËÆþ¤Ã¤¿¸å¤Ï¡¢¿åÆ»¿å¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÀö¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÉÔ¶ñ¹ç¤ÏÀ¸¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
Oura Ring 4¤Ï¥Õ¥ë½¼ÅÅ¤Ç5¡Á8ÆüÄøÅÙ»ý¤Ä¤½¤¦¤Ç¤¹¡£É®¼Ô¤Î´¶³Ð¤Ç¤Ï¡¢¥®¥ê¥®¥ê1½µ´Ö»ý¤Ä¤«»ý¤¿¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¡£Ä¹¤¯»È¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë½¼ÅÅ¤Ç¤¤ëÍÆÎÌ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢½µ2²óÄøÅÙ¡¢80¡Á90¡ó¤òÌÜ°Â¤Ë½¼ÅÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½¼ÅÅ¤·Ëº¤ì¤ÆÅÅÃÓÀÚ¤ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬²¿ÅÙ¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤È°ã¤¤¡¢ÅÅÃÓ¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤â¤½¤ó¤Ê¤Ëº¤¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤â¤½¤â¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç»þ¹ï¤¬¤ï¤«¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÄÌÃÎ¤âÆÏ¤«¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¿´Çï¿ô¤Ê¤É¿ÈÂÎ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬°ì»þÅª¤ËÃæÃÇ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¢¥ÉÕÂ°¤Î½¼ÅÅÂæ¤Ë¾è¤»¤Æ½¼ÅÅ¤¹¤ë¡£½¼ÅÅ¤Î¾õÂÖ¤Ï¥é¥¤¥È¤Ç¤ï¤«¤ê¡¢Àµ³Î¤ÊÅÅÃÓ»ÄÎÌ¤Ï¡ÖOura¡×¥¢¥×¥ê¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë
Ãå¤±¤Æ¤¤¤Æ¤ï¤«¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¡Ö¿çÌ²¡×¡Ö¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡×¡Ö¿´Çï¿ô¡×¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¡×¤ÎÉ¾²Á¡£¡Ö¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤ÏÁí¹çÅª¤ÊÂÎÄ´¤ÎÉ¾²Á¤Ç¡¢100ÅÀËþÅÀ¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö¿çÌ²¡×¤È¡Ö¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡×¤â¤½¤ì¤¾¤ì100ÅÀËþÅÀ¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¡¢ºÙ¤«¤¤Ê¬ÀÏ¤ä¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¿´Çï¿ô¡×¤ÏÄ¾¶á¤Î·×Â¬¥Ç¡¼¥¿¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¡¢¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¡×¤Ç¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿»þ´Ö¤È²óÉü¤ËÍ×¤·¤¿»þ´Ö¤Ê¤É¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¥º¸¤¬¡ÖOura¡×¥¢¥×¥ê¤òµ¯Æ°¤¹¤ë¤ÈºÇ½é¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¡Öº£Æü¡×¤Î²èÌÌ¡£²èÌÌ²¼¤Î¡Ö¼çÍ×¥Ç¡¼¥¿¡×¡Ö»ä¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¤·¤Æ²èÌÌ¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ë
¢¥¡Ö¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Î¾ÜºÙ²èÌÌ¡£¤³¤ì¤Ï°ìÉô¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î¾ðÊó¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë
¢¥¡Ö¿çÌ²¡×¤Î¾ÜºÙ²èÌÌ¤Î°ìÉô
¢¥¡Ö¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡×¤Ï¼«Æ°¤Ç·×Â¬¤µ¤ì¡¢¤¢¤È¤Ç±¿Æ°¤Î¼ïÌÜ¤òÁªÂò¤Ç¤¤ë¡£GPS¤ÏÆâÂ¢¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÎGPS¤Ç¼èÆÀ¤µ¤ì¤¿°ÌÃÖ¾ðÊó¤Ë¤è¤ê¡¢Êâ¤¤¤¿¥ë¡¼¥È¤âµÏ¿¤µ¤ì¤ë
¢¥º¸¤¬¡Ö¿´Çï¿ô¡×¡¢±¦¤¬¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¡×¤Î¾ÜºÙ²èÌÌ¤ÎÎã
¥ê¥ó¥°¤ÎÆâÂ¦¤Ë¤Ï¥»¥ó¥µ¡¼¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿´Çï¿ô¡¢·ìÃæ»ÀÁÇÇ»ÅÙ¥ì¥Ù¥ë¡¢ÂÎÉ½²¹¡¢¿ÈÂÎ¤ÎÆ°¤¤¬·×Â¬¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤é¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¡¢¾å¤Î¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤¬Æ³¤½Ð¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤Ï¿´Çï¿ô¤ä·ìÃæ»ÀÁÇÇ»ÅÙ¤Ê¤É¤ò¼êÆ°¤ÇÂ¬Äê¤Ç¤¤ëµ¡¼ï¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Oura Ring 4¤Ï´°Á´¤Ë¼«Æ°¤Ç¡¢¾¡¼ê¤ËÂ¬Äê¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¡£¤È¤Æ¤â¥é¥¯¤Ç¤¹¡£
¢¥¥ê¥ó¥°¤ÎÆâÂ¦¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë¥»¥ó¥µ¡¼¤òÅëºÜ¡£¿´Çï¿ô¡¢·ìÃæ»ÀÁÇÇ»ÅÙ¥ì¥Ù¥ë¡¢ÂÎÉ½²¹¤Î·¹¸þ¤òÂ¬Äê¤·¡¢²ÃÂ®ÅÙ·×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤¬ÄÉÀ×¤µ¤ì¤ë
¢£ ¡È°µ¡É ¤¬¤Ê¤¯¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤
Oura Ring 4¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¡¢¤è¤ê·ò¹¯¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ÎÆ»¶ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢·ò¹¯¾õÂÖ¤òµÒ´Ñ»ë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢·ò¹¯°Ý»ý¤äÀ¸³è²þÁ±¤Ø¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö´èÄ¥¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÍ¥¤·¤µ¤â´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¾ÃÈñ¥«¥í¥ê¡¼ÎÌ¤¬ÌÜÉ¸¤È¤·¤ÆÀßÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÌÜÉ¸ÃÍ¤Ï¸ÇÄê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Äã¤á¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£ÌÜÉ¸¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤ë¤È¤Ä¤¤¤Ä¤¤´èÄ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÎÄ´¤¬°¤¤Æü¤Ë¤ÏÌµÍý¤Ê¤¯Ã£À®¤Ç¤¤ëÌÜÉ¸¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¢¥¤½¤ÎÆü¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬É½¼¨¤µ¤Æ¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£ÌÜÉ¸¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë
¢¥ÂÎÄ´¤¬¤¹¤°¤ì¤Ê¤¤Ä«¤Ë¡¢µÙÂ©¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤¹¤¹¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿
¤·¤Ð¤é¤¯»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¥¯¥í¥Î¥¿¥¤¥×¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥í¥Î¥¿¥¤¥×¤È¤Ï¡ÖÄ«·¿¡×¤ä¡ÖÌë·¿¡×¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤Î³èÆ°»þ´Ö¤Î·¹¸þ¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢É®¼Ô¤Ï¡ÖÃëÁ°·¿¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¤òÆÉ¤à¤È¤Õ¤à¤Õ¤à¤ÈÇ¼ÆÀ¤Ç¤¡¢°Ê¹ß¡¢½¸Ãæ¤òÍ×¤¹¤ë»Å»ö¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯¸áÁ°Ãæ¤ËºÑ¤Þ¤»¤ë¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¥¼«Ê¬¤Î¥¯¥í¥Î¥¿¥¤¥×¤¬¤ï¤«¤ê¡¢ºÇÅ¬¤Ê¿çÌ²»þ´Ö¤â¤¹¤¹¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë
¢£Oura Ring 4¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¿Í¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë
É®¼Ô¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤Ç·ò¹¯¥Ç¡¼¥¿¤òÂ¬Äê¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Oura Ring 4¤ÇÂ¬Äê¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤Ï¤«¤Ê¤êÀµ³Î¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿çÌ²¤ÎºÙ¤«¤¤Ê¬ÀÏ¤ä¡¢¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤Ê¤É¤ò¸«¤Æ¤â¡¢°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¡¢¤Ê¤ë¤Û¤É¤Ê¤¡¡Á¤Èµ¤ÉÕ¤«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¤¤Þ¤¤¤Á»È¤¤¤³¤Ê¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤ä¡¢Ãå¤±¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¿²¤é¤ì¤º¿çÌ²¤òÂ¬Äê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤ËOura Ring 4¤Ï¤â¤Ã¤Æ¤³¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢¥µ¥¦¥Ê¤Ç¤Ï»î¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Oura¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÇ®¤¯¤Ê¤¤¥µ¥¦¥Ê¤ËÃ»»þ´ÖÆþ¤ë¤Ë¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤è¤¦¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ°ºî²ÄÇ½²¹ÅÙ¤Ï¡Ý10¡Á52¡î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡© ¤È»×¤¤¡¢¥Í¥Ã¥È¤ò¸¡º÷¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£»È¤ï¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¶âÂ°¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤êÇ®¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡Ä¡£
¹ØÆþ¤ËºÝ¤·¤ÆºÇ¤âÃí°Õ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤¬¥µ¥¤¥ºÁª¤Ó¡£Oura Ring¤Ï¿Íº¹¤·»Ø¤ËÃå¤±¤ë¤³¤È¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢12¥µ¥¤¥º¤«¤éÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢¥µ¥¤¥¸¥ó¥°¥¥Ã¥È¤òÀè¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£ÎÌÈÎÅ¹¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÏÅ¹Æ¬¤Ç¥µ¥¤¥¸¥ó¥°¥¥Ã¥È¤òÃå¤±¤Æ¡¢¥Ô¥Ã¥¿¥ê¹ç¤¦¥µ¥¤¥º¤òÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
¢¥¥µ¥¤¥¸¥ó¥°¥¥Ã¥È¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤Ç¼«Ê¬¤Î»Ø¤Ë¹ç¤¦¥µ¥¤¥º¤òÁª¤Ù¤ë
Oura Ring¤¬ÇòÀþ¤Î°õ¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬»Ø¤ÎÆâÂ¦¤ËÍè¤ë¤è¤¦¤ËÃå¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¯¥ë¥¯¥ëÆ°¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¼ã´³¥¥Ä¤á¤òÁª¤ó¤À¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ø¤Ï»þ´ÖÂÓ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤à¤¯¤ó¤ÇÂÀ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ØÆþ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥µ¥¤¥¸¥ó¥°¥¥Ã¥È¤ò°ìÄê»þ´ÖÃå¤±¤Æ»î¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤ªÅ¹¤Ç»î¤¹¾ì¹ç¤Ï¡¢ÌÂ¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¾¯¤·»þ´Ö¤òÊÑ¤¨¤¿¤ê¡¢¼ê¤ò²¹¤á¤¿¤ê¤·¤Æ»î¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢¥°õ¤¬ÆâÂ¦¤ËÍè¤ë¤è¤¦¤ËÁõÃå¤¹¤ë
É®¼Ô¤ÏºÇ¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ç°Â¤¤¤â¤Î¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ËºÙ¤«¤¤¥¥º¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¥º¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Ë¤¯¤¤¿§¤Î¤Û¤¦¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤¡¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£11·î5Æü¤«¤é¤Ï¡¢¥»¥é¥ß¥Ã¥¯»Å¾å¤²¤Î¡ÖOura Ring 4 Ceramic¡×¡Ê7Ëü4800±ß¡Ë¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤éÇã¤¦¿Í¤ÏÁªÂò»è¤Ë²Ã¤¨¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¥Oura Ring 4 Ceramic¤Ï4¿§¤«¤éÁª¤Ù¤ë¡£µ¡Ç½¤ÏOura Ring 4¤ÈÆ±¤¸¤À
¡ã¼èºà¡¦Ê¸¡¿Â¼¸µÀµ¹ä¡Ê¥´¡¼¥º¡Ë¡ä
