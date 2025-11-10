Snow Manが、11月8日放送の『with MUSIC』（日本テレビ系）に出演し、「カリスマックス」と「TRUE LOVE」を披露。

Snow Manの公式Xでは、パフォーマンス時の新衣装を紹介する「スノLOOKBOOK」投稿が公開され、メンバーそれぞれの秋らしいコーディネートに注目が集まっている。

■Snow Manの“新衣装” テーマは「秋カワ映えカジュアル」

今回の衣装テーマは「#秋カワ映えカジュアル」。チェック柄やツイード、ニットベスト、ファーなど、秋素材を巧みに取り入れた9人9通りのスタイリングが披露された。

なかでも個性が光っていたのは、以下の5人。

ラウールは、イエローのグラフィックニット×ワイドデニム×フライトキャップというポップなストリートスタイル。ビビッドな色使いとゆるめのシルエットが軽快で、抜群のファッションセンスを感じさせる。

阿部亮平は、カーキのロングコート×オレンジスカーフ×白黒切り替えパンツで登場。落ち着いたトーンの中に差し色のオレンジが映え、知的ながらも遊び心を忘れないスタイリングだ。

向井康二は、モスグリーンのニットにベスト、チェック柄ハーフパンツ×ブーツという個性的なコーデ。ハーフパンツとブーツの組み合わせが新鮮で、軽やかな“秋のモード×スクール”感を演出している。

宮舘涼太は、モノトーンのゼブラ柄ジャケット×レザーパンツで、洗練されたモードスタイルを披露。シャープな印象の中に上品な艶があり、唯一無二の存在感を放つ。

佐久間大介は、白黒ダルメシアン柄のモヘアニット×ブラウンパンツ×ニット帽という、かわいらしさと個性を融合させたルック。大胆な柄を柔らかく着こなすセンスが光る。

■ピースやサムズアップで“和やか”集合ショットも

また別投稿では集合ショットも公開。ピースやサムズアップなど、それぞれ思い思いのポーズをとり、自然体の笑顔を見せている。

ファンからは「9人9色の個性が出てて最高」「衣装が天才的にかわいい」「それぞれがめちゃくちゃ似合ってて大優勝」「センスが爆発してる」など、称賛コメントが続出している。

■渡辺翔太の“ベレー帽”ルック

■佐久間大介の“サクメシアン”ルック

■Snow Man『with MUSIC』オフショット

■岩本照＆ラウール＆深澤辰哉コメント動画

Snow Man

