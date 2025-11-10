Snow Manの“新衣装”に絶賛殺到！“秋カワ映えカジュアル”でのポーズショットに「9人9色の個性が出てて最高」「天才的にかわいい」「大優勝」
Snow Manが、11月8日放送の『with MUSIC』（日本テレビ系）に出演し、「カリスマックス」と「TRUE LOVE」を披露。
【画像】Snow Man“新衣装”紹介／集合ショット／渡辺翔太＆佐久間大介ソロショット／【動画】岩本照＆ラウール＆深澤辰哉コメント動画 他
Snow Manの公式Xでは、パフォーマンス時の新衣装を紹介する「スノLOOKBOOK」投稿が公開され、メンバーそれぞれの秋らしいコーディネートに注目が集まっている。
■Snow Manの“新衣装” テーマは「秋カワ映えカジュアル」
今回の衣装テーマは「#秋カワ映えカジュアル」。チェック柄やツイード、ニットベスト、ファーなど、秋素材を巧みに取り入れた9人9通りのスタイリングが披露された。
なかでも個性が光っていたのは、以下の5人。
ラウールは、イエローのグラフィックニット×ワイドデニム×フライトキャップというポップなストリートスタイル。ビビッドな色使いとゆるめのシルエットが軽快で、抜群のファッションセンスを感じさせる。
阿部亮平は、カーキのロングコート×オレンジスカーフ×白黒切り替えパンツで登場。落ち着いたトーンの中に差し色のオレンジが映え、知的ながらも遊び心を忘れないスタイリングだ。
向井康二は、モスグリーンのニットにベスト、チェック柄ハーフパンツ×ブーツという個性的なコーデ。ハーフパンツとブーツの組み合わせが新鮮で、軽やかな“秋のモード×スクール”感を演出している。
宮舘涼太は、モノトーンのゼブラ柄ジャケット×レザーパンツで、洗練されたモードスタイルを披露。シャープな印象の中に上品な艶があり、唯一無二の存在感を放つ。
佐久間大介は、白黒ダルメシアン柄のモヘアニット×ブラウンパンツ×ニット帽という、かわいらしさと個性を融合させたルック。大胆な柄を柔らかく着こなすセンスが光る。
■ピースやサムズアップで“和やか”集合ショットも
また別投稿では集合ショットも公開。ピースやサムズアップなど、それぞれ思い思いのポーズをとり、自然体の笑顔を見せている。
ファンからは「9人9色の個性が出てて最高」「衣装が天才的にかわいい」「それぞれがめちゃくちゃ似合ってて大優勝」「センスが爆発してる」など、称賛コメントが続出している。
■渡辺翔太の“ベレー帽”ルック
■佐久間大介の“サクメシアン”ルック
■Snow Man『with MUSIC』オフショット
■岩本照＆ラウール＆深澤辰哉コメント動画
Snow Man
関連記事をチェックする
https://www.thefirsttimes.jp/keywords/231/