【新築長屋】屋敷林を残した「暮らせるお店賃貸」を内見！と題した動画で、個性的な物件を紹介する人気YouTuber・ゆっくり不動産さんが、東京都練馬区に誕生した新築賃貸住宅の魅力について語った。今回取り上げたのは、伝統的な屋敷林を受け継ぎつつ、新しいコミュニティの場として生まれ変わった「暮らせるお店賃貸」。



ゆっくり不動産さんは「古いものを壊して新しくするのではなく、工夫して残しながらリニューアルする。それは住宅以外にも共通している」と、跡地活用に込められたオーナーの思いと設計会社ブルースタジオの手腕を絶賛。「これは長屋ですね」と動画中も言及し、各住戸を丁寧に解説していく。



動画ではまず、外観について「建物の外観は、黒い塗り壁と縦板張りの木が組み合わさっていて、端正な雰囲気。周りはいい感じに木で囲まれていて、どこか非日常な癒され感があります」とレポート。また、この長屋複合施設では、一階が店舗・二階が住居という構成になっており、「その人のスタイルによって、自由自在な住まい方が生まれそう」と新しいライフスタイルの提案も忘れない。



内見では、贅沢なワンルームや1LDK、バスルームや大容量収納などについて「全体的に白が基調になっていて、清潔感がありますね」「このくらいダイナミックな収納があれば全く問題なさそう」など、わかりやすい解説で視聴者の興味を引く。



さらに、「商売によっては役立つスペースになりそう」、「ここで寝ていてもお店の対応ができますよと」と、単なる住まいにとどまらない“暮らせるお店”としての使い勝手の良さや、コミュニティ形成への期待をユーモアたっぷりに語る。



動画の終盤では「練馬の原風景が見事に蘇ったような気がします」「今後ここが素敵なコミュニティになっていくのが楽しみ」と締めくくっており、新しい時代のライフスタイル拠点としての可能性に大きな期待を寄せていた。



今後もゆっくり不動産さんは、個性的な物件の内見を予定しているとのこと。次回の動画も見逃せない。