オダウエダの植田紫帆が、人気芸人に対して「口が臭かった」と暴露。「胃からくる臭さ」などと説明し、人気芸人が気まずそうな表情を浮かべるシーンがあった。

【映像】“口が臭かった”人気芸人

『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストには、元NHKアナウンサーの中川安奈が出演した。

この日は、口喧嘩の最強コンビを決定する「第3回 コンビ対抗！フリースタイル 口喧嘩バトルトーナメント」が放送された。登場したのは、ひつじねいり、リンダカラー∞、オダウエダ、ヘンダーソン、スタミナパン、サスペンダーズ、金魚番長。審査員を務めるのは、鬼越トマホークの2人。

リンダカラー∞とオダウエダの対決の際のこと。試合前に意気込みを尋ねると、植田紫帆がDenに嚙みついた。

植田は「さっきDenさんが、緊張してはって。始まる前、めっちゃ臭かったんですよ。今、全然臭くないです」とDenの緊張からくる臭いについて言及。ノブが「なにが臭かったの？」と尋ねると、植田は「胃からくる臭さ。口が臭くて。今は全然、臭くないので。安心してます！」と声を大にして発表した。

これを受けて大悟は「Denは口臭くあっちゃダメよ」と注意。カリスマキャラを売りにしているDenは、気まずそうな表情を浮かべ「すごく今恥ずかしい気持ち」と胸の内を明かした。