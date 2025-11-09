GXT720 ブラック

写真拡大

　「BCNランキング」2025年10月27日〜11月2日の日次集計データによると、ゲーミングチェアの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　GXT720 ブラック

GXT720-BLACK（GXTRACE）

2位　Wolf グレー

AKR-WOLF-GREY（AKRacing）

3位　Pro-X V2 グレイ

AKR-PRO-X/GREY/V2（AKRacing）

4位　Wolf ホワイト

AKR-WOLF-WHITE（AKRacing）

5位　Pro-X V2 レッド

AKR-PRO-X/RED/V2（AKRacing）

6位　RX680 ブラック

RX680-BLACK（GXTRACE）

7位　Pro-X V2 ホワイト

AKR-PRO-X/WHITE/V2（AKRacing）

8位　GXT720 グレー

GXT720-GREY（GXTRACE）

8位　メッシュゲーミングチェア レイズ フットレスト付きBL

19430（不二貿易）

10位　T3 RUSH Fabric Gaming Chair (2023) - Brown

CF-9010061-WW（Corsair）

10位　COUGAR ARMOR ONE V2

CGR-AO2（コンピューケース・ジャパン）

10位　Wolf レッド

AKR-WOLF-RED（AKRacing）

10位　極坐 V2 グレイ

AKR-GYOKUZA/V2-GREY（AKRacing）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。