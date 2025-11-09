座るだけで勝率が変わる！ ゲーミングチェア人気ランキングTOP10 2025/11/9
「BCNランキング」2025年10月27日〜11月2日の日次集計データによると、ゲーミングチェアの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 GXT720 ブラック
GXT720-BLACK（GXTRACE）
2位 Wolf グレー
AKR-WOLF-GREY（AKRacing）
3位 Pro-X V2 グレイ
AKR-PRO-X/GREY/V2（AKRacing）
4位 Wolf ホワイト
AKR-WOLF-WHITE（AKRacing）
5位 Pro-X V2 レッド
AKR-PRO-X/RED/V2（AKRacing）
6位 RX680 ブラック
RX680-BLACK（GXTRACE）
7位 Pro-X V2 ホワイト
AKR-PRO-X/WHITE/V2（AKRacing）
8位 GXT720 グレー
GXT720-GREY（GXTRACE）
8位 メッシュゲーミングチェア レイズ フットレスト付きBL
19430（不二貿易）
10位 T3 RUSH Fabric Gaming Chair (2023) - Brown
CF-9010061-WW（Corsair）
10位 COUGAR ARMOR ONE V2
CGR-AO2（コンピューケース・ジャパン）
10位 Wolf レッド
AKR-WOLF-RED（AKRacing）
10位 極坐 V2 グレイ
AKR-GYOKUZA/V2-GREY（AKRacing）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
